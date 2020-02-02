Украинцы обречены на мизерные пенсии: озвучен пугающий прогноз

Украинцев в будущем ждут мизерные пенсии / napensii.ua

В 2050 году каждый третий украинец будет старше 60 лет. То, как живут и будут жить пенсионеры в Украине, и какие пенсии они будут получать, зависит от ныне работающих.

Если люди будут работать в тени, не платить налоги, то старшее поколение без собственных сбережений обречено жить на мизер, который им могут обеспечить налогоплательщики, рассказала ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко.

"Нельзя сказать, что ситуация настолько плоха с пенсионной системой только через демографию. Сегодня больше проблем из-за того, что люди или совсем не работают, либо работают неофициально и не платят налогов. Это самая большая проблема. Да, демографическое влияние неблагоприятное, но гораздо хуже, что люди не работают легально. Проблемы занятости гораздо страшнее для пенсионной системы ", - подчеркнула демограф, передает Сегодня.

Читайте такжеПовышение пенсий 2020: кого из украинцев осчастливятНапомним, ранее сообщалось, в Министерстве социальной политики рассказали о том, как в Украине планируют повышать максимальные пенсии в 2020 году.

Как говорится в сообщении Минсоцполитики в Facebook, размер максимальной пенсии будут увеличивать трижды.

Как подчеркнули в министерстве, с 1 января размер максимальной пенсии в Украине вырос до 16 тысяч 380 грн, с 1 июля он возрастет до 17 тысяч 120 грн и с 1 декабря - до 17 тысяч 690 грн.