Из-за теплой зимы в Украине подскочат цены на хлеб

На сколько подорожает хлеб в 2020 году, пока что неизвестно / 1zoom.ru

Аномально теплая зима повлияет на урожай зерновых в Украине, а соответственно и на стоимость хлеба. В то же время, ожидается рекордный урожай других культур.

Аграрии прогнозируют, что в этом году зерновых соберут на 10-15% меньше.

"Овощи дешевые, хлеб дорогой – прогноз херсонских фермеров на 2020 год. Февраль уже вряд ли исправит ситуацию. Независимо от того, будет ли сыпать снег, или греть солнце", – пишет Сегодня.

Эксперты считают, что сдержать цены на муку сможет только государство, если привлечет резервные запасы зерна. При этом на сколько может подорожать хлеб в Украине, пока что не сообщается.

Читайте такжеЭксперты назвали самый полезный сорт хлебаВ то же время овощеводы, которые выращивают озимые овощные культуры, например, озимый лук, озимый чеснок, в этом году будут "на коне".

"Перезимовка растений отличная и урожай будет великолепным", - сказал генеральный директор компании АгроАнализ Украина Вадим Дудка.

Напомним, ранее экономический эксперт Алексей Дорошенко прогнозировал, что стоимость хлеба для украинцев в 2020-м будет прямо коррелировать с уровнем инфляции и в среднем вырастет на 7%.