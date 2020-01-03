Эксперт рассказал, подорожает ли хлеб для украинцев в 2020-м

Хлеб / УНИАН

Стоимость хлеба для украинцев в 2020-м будет прямо коррелировать с уровнем инфляции и в среднем вырастет на 7%.

Такое мнение высказал экономический эксперт Алексей Дорошенко, сообщает UNN.

Свой расчет роста уровня цен на хлеб он сделал, ориентируясь на данные Нацбанка Украины по поводу инфляции.

"Если инфляция в этом году составит чуть более 5%, как вообще планирует Национальный банк, то в принципе мы увидим к концу 2020 года рост стоимости хлеба на 7%. То есть больше, чем инфляция, но в то же время меньше, чем в 2019 году", - заявил Дорошенко.

Напомним, ранее эксперты предупреждали о том, что в Украине могут подорожать социально важные продукты. До этого они назвали самый полезный сорт хлеба.