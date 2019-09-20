Эксперты назвали самый полезный сорт хлеба

Ржаной цельнозерновой хлеб можно назвать самым полезным / 1zoom.ru

Хлеб – повседневный продукт практически для каждого из нас. Каждый выбирает себе по вкусу – белый, цельнозерновой, ржаной, гречневый. Каждый из видов по-своему полезен. Но существуют и такие сорта, которые могут навредить здоровью.

Белый хлеб – польза и вред

Этот сорт хлеба наиболее часто критикуют диетологи. Его готовят из очищенной пшеничной муки, причем обрабатывается она радикально – из муки удаляются все те элементы зерна, которые бы могли служить для организма источником клетчатки. В результате в хлебе остается лишь крахмал. Употребление такого продукта способствует резкому повышению уровня сахара в крови.

Ржаной хлеб – польза и вред

Ржаной хлеб – менее калорийный, поэтому он полезнее белого пшеничного батона. Кроме того, ржаной хлеб - более "грубый". Мука, из которого его пекут, не обрабатывается так тщательно, как пшеничная, поэтому его употребление не вызывает скачков глюкозы в крови и помогает очищать сосуды от холестерина. Однако, стоит отметить, что современные производители при выпекании ржаного хлеба добавляют к его муке пшеничную, что заметно снижает потенциал полезности продукта.

Ржаной цельнозерновой хлеб – польза и вред

Этот сорт хлеба можно назвать самым полезным. Технология его производства предусматривает использование цельной муки, содержащей элементы зерен с грубыми неперевариваемыми частицами. Эти частицы полезны для микрофлоры кишечника – они стимулируют вывод из него токсинов, активируют пищеварение, служат профилактикой запоров.

Хлеб с отрубями – польза и вред

Хлеб с отрубями более полезен, чем просто белый. Отруби снижают уровень глюкозы в крови, стимулируют выведение вредного холестерина, обеспечивают организм витаминами группы В и витамином-антиоксидантом Е. Хлеб с отрубями рекомендуется употреблять людям с риском сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку в продукте содержится достаточно много калия и магния. В то же время хлеб с отрубями не стоит есть людям с проблемами ЖКТ - гастритами, язвой, панкреатитом, колитом . Грубые частицы, которые делают хлеб полезным, могут навредить самочувствию людей. Кроме того, при общей полезности этот сорт хлеба – наиболее калорийный. Лучше не употреблять более 200 граммов в день.

Лаваш – польза и вред

Благодаря отсутствию дрожжей данный вид хлеба не вызывает в кишечнике брожения и препятствует образованию газов. Умеренное потребление бездрожжевых лепешек благотворно действует на пищеварение, а также обладает желчегонным эффектом.

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Напомним, ранее диетолог Альбина Комиссарова сообщила, что хлеб незаслуженно попал под запрет у людей, которые худеют. По ее словам, хлеб можно есть, но не больше 1 ломтика в день (25-30 грамм).