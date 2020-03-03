Гривна покатится вниз: названы ключевые факторы девальвации

Гривна продолжит двигаться к отметке 25 за доллар

На финансовом рынке Украины ходят слухи о возможном выходе СитиБанка из гривневых облигаций внутреннего государственного займа, что в перспективе может создать сильный спрос на валюту и побудить других нерезидентов закрыть позиции в этих ценных бумагах, заявил руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.

Как подчеркнул он в комментарии Фактам, пессимизм в отношении возобновления снижения финансовых рынков все еще доминирует.

"Инвесторы ищут защиты в безопасных активах, избегая развивающихся рынков. Рынок также ждет очередного размещения ОВГЗ, которое произойдет 3 марта, и внепланового заседания Верховной Рады, на котором может произойти смена правительства, что также удержит инвесторов и МВФ от активных действий в ближайшее время", - отметил он.

Читайте такжеДоллар по 30 гривен: эксперт объяснил расклад на валютном рынкеПо мнению эксперта, можно прогнозировать, что "в сложившихся условиях гривна продолжит девальвационное движение к отметке 25 грн за доллар".

В то же время старший аналитик компании Альпари Вадим Иосуб основной причиной давления на гривну за последнюю неделю назвал снижение интереса иностранных инвесторов к покупке ОВГЗ.

"Это происходит, во-первых, из-за глобального падения интереса к рисковым активам на фоне пандемии коронавируса. Во-вторых, — из-за достаточно быстрого снижения доходности государственных облигаций вслед за уменьшением учетной ставки НБУ. На начавшейся неделе мы ожидаем дальнейшего роста курса американской валюты к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25 грн, а наличный доллар в банках — около 24,6−24,9 грн", — прогнозирует Иосуб.

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Напомним, ранее эксперт Александр Охрименко раскрыл угрожающий расклад с гривной.

В свою очередь немецкий экономист Филип Багус предупредил о крахе евро.