Киевлян поманили "скидками" в платежках с марта 2020

Отопление в Киеве 2020 подешевело – какие цифры подарят платежки за февраль-март

Коммунальные платежки в марте 2020 в Киеве придут со "скидками": за отопление обещают скинуть 26%, а за горячую воду – 24%. Отображаться они будут в графе Перерасчет.

Как пояснил гендиректор Центра коммунального сервиса Андрей Щербина, оформление платежек изменится.

В графе Начислено будет показаны 100% суммы начисления за коммунальные услуги. А вот "скидка", как и прежде, выводиться будет отдельной строкой.

Читайте такжеПенсии, тарифы, въезд в Россию – что меняет с 1 марта 2020 Украина"Также отдельной строкой на лицевой стороне счета-сообщения в блоке Киевтеплоэнерго указаны суммы перерасчета по соответствующим коэффициентам, которые применены в текущем расчетном периоде, а именно: за услугу по отоплению – 0,74, за услугу ГВС – 0,76. В процентах – киевляне сэкономили за февраль на отоплении 26%, а на ГВС – 24%", – пояснил Щербина.

Ранее Минфин проверил льготников. Только за октябрь 2019 года было подтверждено 14 тысяч 737 случаев неправомерных выплат на сумму 27,4 миллиона гривен, которая подлежит возврату в бюджет.