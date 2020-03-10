"Что будет дальше": эксперты дали прогноз по курсу гривны

Экономисты заявляют, что 11 марта мы будем наблюдать очередной этап подорожания валюты.
"Экономический шторм" на финансовом рынке 10 марта очень сильно ударил по гривне, курс которой обвалился сразу на 40 копеек, и к вечеру сегодняшнего дня остановился на отметке в 25,40-25,42 грн/$.
Как говорится в материале Страны, существенно поднялись средние цены на наличный доллар: сразу на 30-60 копеек на продаже доллара - до 25,60-25,80 грн/$ и на 25-35 копеек - на выкупе у людей (до 24,90-25,10 грн/$).
Хотя на конец дня безналичный курс доллара поднялся до 25,40-25,42 грн/$, банкиры успокаивают, что могло бы быть гораздо хуже:
- Во-первых, потому что Нацбанк с самого утра вышел с поддержкой гривны: продавал по 25,20-25,25 грн/$, и отдал до 13 часов $250 млн (что НБУ подтвердил официально), а также порядка $50 млн после обеда - это уже оценочная цифра казначеев. В конце дня регулятор стоял с двумя высокими ценниками - 25,40-25,45 грн/$.
- Во-вторых, потому что безналичный курс смогли удержать ниже 26 грн/$. Со вчерашнего дня все боялись более существенной девальвации нацвалюты.
Чтобы успокоить рынок, НБУ сделал публичное заявление, в котором обещал поддерживать гривну валютными продажами на межбанке.
Но финансисты не верят в то, что сегодняшних валютных распродаж хватит, чтобы полностью успокоить межбанк и остановить подорожание доллара.
Поэтому на 11 марта прогнозируют новый раунд подорожания валюты.
Не исключаются и более существенное подорожание доллара США.
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"Межбанк может открывать и более существенным ростом - на уровне 25,45-25,55 грн/$. Поскольку никто точно не знает, сколько валюты еще потребуется иностранцам под вывод капиталов из ОВГЗ. А главное - сколько люди купят доллара в интернете на свои счета и завтра запросят в кассах. Объемы станут понятными по ходу, но ясно, что они будут немалыми. К тому же до конца непонятно, какой объем доллара из резерва еще сможет потратить Нацбанк и сколько придет от "Нафтогаза". Много вопросов, отсюда и такие ожидания", - резюмировал финансовый консультант Василий Невмержицкий.
Также не совсем понятно - насколько долго НБУ позволят тратить сотни миллионов долларов из своих резервов. Уже раздаются заявления, что это коррупционная схема и сговор, чтобы за счет "спускания" резервов позволить уйти с украинского рынка спекулянтам при еще не очень высоком курсе доллара.
И если в ближайшие давление на курс гривны сохранится, то добавится аргументов у сторонников того, чтоб прекратить тратить серьезные ресурсы на поддержание курса гривны, а опустить ее курс до более сбалансированного в нынешней ситуации уровня.
Как ранее писал Главред, падение цен на нефть затронет и курс валют сырьевых стран, к которым относится и Украина, пояснил эксперт.
"…падение цен на нефть отразится на курсах валют стран-экспортеров нефти и большинства сырьевых стран, к которым относится и Украина. Дело в том, что падение цен на нефть спровоцирует падение цен на другие сырьевые ресурсы, в том числе промышленные металлы, агропродукцию", – цитируют СМИ руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина.
Напомним, из-за обвала рынков нефти Трамп выдвинул обвинение России. Снижение цены на нефть спровоцировала не только РФ, полагает президент США.