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"Что будет дальше": эксперты дали прогноз по курсу гривны

10 марта 2020, 23:19

Экономисты заявляют, что 11 марта мы будем наблюдать очередной этап подорожания валюты.

доллар, курс доллара
Эксперт прогнозируют подорожание доллара / Фото УНИАН

"Экономический шторм" на финансовом рынке 10 марта очень сильно ударил по гривне, курс которой обвалился сразу на 40 копеек, и к вечеру сегодняшнего дня остановился на отметке в 25,40-25,42 грн/$.

Как говорится в материале Страны, существенно поднялись средние цены на наличный доллар: сразу на 30-60 копеек на продаже доллара - до 25,60-25,80 грн/$ и на 25-35 копеек - на выкупе у людей (до 24,90-25,10 грн/$).

Хотя на конец дня безналичный курс доллара поднялся до 25,40-25,42 грн/$, банкиры успокаивают, что могло бы быть гораздо хуже:

  • Во-первых, потому что Нацбанк с самого утра вышел с поддержкой гривны: продавал по 25,20-25,25 грн/$, и отдал до 13 часов $250 млн (что НБУ подтвердил официально), а также порядка $50 млн после обеда - это уже оценочная цифра казначеев. В конце дня регулятор стоял с двумя высокими ценниками - 25,40-25,45 грн/$.
  • Во-вторых, потому что безналичный курс смогли удержать ниже 26 грн/$. Со вчерашнего дня все боялись более существенной девальвации нацвалюты.

Чтобы успокоить рынок, НБУ сделал публичное заявление, в котором обещал поддерживать гривну валютными продажами на межбанке. 

Но финансисты не верят в то, что сегодняшних валютных распродаж хватит, чтобы полностью успокоить межбанк и остановить подорожание доллара.

Поэтому на 11 марта прогнозируют новый раунд подорожания валюты.

Не исключаются и более существенное подорожание доллара США.

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"Межбанк может открывать и более существенным ростом - на уровне 25,45-25,55 грн/$. Поскольку никто точно не знает, сколько валюты еще потребуется иностранцам под вывод капиталов из ОВГЗ. А главное - сколько люди купят доллара в интернете на свои счета и завтра запросят в кассах. Объемы станут понятными по ходу, но ясно, что они будут немалыми. К тому же до конца непонятно, какой объем доллара из резерва еще сможет потратить Нацбанк и сколько придет от "Нафтогаза". Много вопросов, отсюда и такие ожидания", - резюмировал финансовый консультант Василий Невмержицкий.

Также не совсем понятно - насколько долго НБУ позволят тратить сотни миллионов долларов из своих резервов. Уже раздаются заявления, что это коррупционная схема и сговор, чтобы за счет "спускания" резервов позволить уйти с украинского рынка спекулянтам при еще не очень высоком курсе доллара.

И если в ближайшие давление на курс гривны сохранится, то добавится аргументов у сторонников того, чтоб прекратить тратить серьезные ресурсы на поддержание курса гривны, а опустить ее курс до более сбалансированного в нынешней ситуации уровня.

Как ранее писал Главред, падение цен на нефть затронет и курс валют сырьевых стран, к которым относится и Украина, пояснил эксперт.

"…падение цен на нефть отразится на курсах валют стран-экспортеров нефти и большинства сырьевых стран, к которым относится и Украина. Дело в том, что падение цен на нефть спровоцирует падение цен на другие сырьевые ресурсы, в том числе промышленные металлы, агропродукцию", – цитируют СМИ руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина.

Напомним, из-за обвала рынков нефти Трамп выдвинул обвинение России. Снижение цены на нефть спровоцировала не только РФ, полагает президент США.

курс доллара курс гривни
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