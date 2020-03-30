"Мародерство, грабежи и погромы": эксперты предупредили о катастрофе из-за дефолта

Украина рискует пойти по пути Аргентины / dengi-info.com

В Украине последствия вероятного дефолта могут привести к катастрофическим результатам, считают эксперты.

По мнению политолога Андрея Золотарева, Украина рискует пойти по пути Аргентины, где в ходе дефолта 2001 года прокатилась волна грабежей и мародерства.

"Боюсь, события в Украине пойдут по этому сценарию — с разгромленными магазинами, хаосом и анархией на улицах", — заявил он в комментарии Известиям.

В свою очередь руководитель Института украинской политики Константин Бондаренко напоминает, что целый ряд крупных государств переживали дефолт.

Читайте также200 гривен за доллар: в Раде шокировали украинцев планами дефолта"В случае банкротства Украина останется наедине со своими проблемами, заграница не поможет, на новые кредиты рассчитывать не придется. Но есть и плюсы. Деньги можно будет направить не на выплату долгов, а на развитие экономики", — уверен он.

Бондаренко указал на то, что для развития необходимо также поменять экономическую политику и научиться зарабатывать, а не только одалживать.

"Нужны протекционистские меры, снижение импорта процентов на 90, отказ от евроинтеграции, переориентация на внутренний рынок, введение налога на вывод капитала. Есть ли для этого политическая воля? Вопрос открытый", — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее эксперт Алексей Дорошенко оценил худший сценарий для экономики Украины.