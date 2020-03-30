Новый курс гривны и инфляция: сбудется ли пессимистический прогноз Кабмина

Экономист проанализировал ухудшенный прогноз Кабмина относительно курса, инфляции и уровня безработицы / vz.ua

Кабмин обновил макроэкономический прогноз, ухудшив прогноз инфляции с 5,5% до 8,7%, безработицы – с 8,1% до 9,4%, курса – с 27 гривен за доллар до 29,5. Однако реалистичность таких ожиданий определит ряд внутренних и внешних факторов – от того, произойдет ли в Украине социально-экономический и политический взрыв, и до того, сколько в мире продлится истерика в связи с коронавирусом.

Об этом в комментарииГлавреду заявил экономист Борис Кушнирук.

"Судя по показателям, уже сейчас на 2020 год закладывается падение ВВП на 9-11%. Это очень существенно. Такой прогноз, в принципе, корректный. Однако, если правительство не сумеет контролировать ситуацию, то падение будет более существенным", – отметил экономист.

По словам эксперта, в ближайшие два-три месяца курс гривны будет оставаться стабильным.

Читайте также"Гривну сожгут": эксперты шокировали прогнозом курса доллара"Сейчас курс ожидается на уровне 29,5 гривен за доллар вместо прежних 27 гривен за доллар. Речь идет о среднегодовом показателе. А это значит, что на конец 2020 года правительство закладывает курс на уровне приблизительно 31 гривна за доллар", – подчеркнул Кушнирук.

При этом экономист добавил, что гривна может обесцениться и больше. Это будет зависеть от того, сколько продлится карантин, и произойдет ли после того социально-экономический и политический взрыв.

"Ситуация может обостриться настолько, что в этом году в Украине пройдут досрочные и парламентские, и президентские выборы. Все идет к тому. Президент более не контролирует парламентское большинство, а, значит, он может либо распустить парламент, либо сказать "не шмогла я, не шмогла", распустив и себя, и парламент. Такой сценарий еще больше расшатает экономику", – отметил Борис Кушнирук.

По мнению эксперта, политическая дестабилизация вероятна осенью-зимой 2020 года.

"В этом случае инфляция может оказаться намного большей, нежели планируемый сейчас уровень – 8,7%", – добавил он.

Кроме того, Кабмин пересмотрел и свой прогноз относительно уровня безработицы: она должна увеличиться с 8,1% до 9,4%. Однако, как отметил Кушнирук, в Украине большинство безработных граждан не регистрируются, а с учетом скрытой безработицы реальное количество безработных – более существенное.

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К тому же, этот показатель будет зависеть от того, смогут ли украинские заробитчане вернуться назад, в те страны, где работали.

"Если смогут, это уберет часть незанятых человеческих ресурсов в Украине. Если же нет, то показатель безработицы может оказаться намного выше", – пояснил эксперт.

Все это, по словам экономиста, будет зависеть от дальнейших событий в Европе.

"Мы имеем дело с истерикой, не адекватной реальной угрозе. Вспомните, "свиной грипп" в 2008-2009 годах – тогда только в США переболело около 60 миллионов человек, 274 тысяч были госпитализированы, из них 12 469 человек умерли. Но никакой паники и подобных жестких карантинных мер не было! Панику не удалось раздуть, а, может, просто не было такой задачи… Потому масштабы эпидемии коронавируса не соответствуют тем мерам, которые сейчас предпринимаются в мире, и не ясно, сколько истерика продлится в Европе", – отметил Кушнирук.