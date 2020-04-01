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Курс доллара и курс евро резко сдали назад: сколько стоит валюта в Украине

1 апреля 2020, 08:22

Доллар подешевел сразу на 44 копейки, евро - на 70 копеек.

доллар, евро
Курс доллара и курс евро в Украине подешевели / Фото: 24tv.ua

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни.  По состоянию на утро 1 апреля курс доллара подешевел сразу на 44 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем и составил 27,62 гривни за один "бакс".

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ установлен на таком уровне: 27,6289 гривни за 1 доллар (-0,4326 грн). При этом курс доллара на 31 марта составляет 28,0615 гривни за 1 доллар.

Официальный курс евро снизился на 70 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем и составил 30,2564 гривни за один евро. При  этом курс евро по состоянию на 31 марта составляет 30,9617 гривни за один евро.

Официальный курс доллара и курс евро на 1 апреля / bank.gov.ua

Напомним, ранее экономический эксперт Алексей Дорошенко рассказал, когда ждать нового скачка доллара. В свою очередь, банкиры Юрий Крохмаль и Антон Стадник объяснили, как объявленный в Украине из-за пандемии китайского коронавируса Covid-19 карантин повлиял на украинский валютный рынок. 

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