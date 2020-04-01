Курс доллара и курс евро резко сдали назад: сколько стоит валюта в Украине

Доллар подешевел сразу на 44 копейки, евро - на 70 копеек.
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни. По состоянию на утро 1 апреля курс доллара подешевел сразу на 44 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем и составил 27,62 гривни за один "бакс".
Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ установлен на таком уровне: 27,6289 гривни за 1 доллар (-0,4326 грн). При этом курс доллара на 31 марта составляет 28,0615 гривни за 1 доллар.
Официальный курс евро снизился на 70 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем и составил 30,2564 гривни за один евро. При этом курс евро по состоянию на 31 марта составляет 30,9617 гривни за один евро.
Напомним, ранее экономический эксперт Алексей Дорошенко рассказал, когда ждать нового скачка доллара. В свою очередь, банкиры Юрий Крохмаль и Антон Стадник объяснили, как объявленный в Украине из-за пандемии китайского коронавируса Covid-19 карантин повлиял на украинский валютный рынок.