Резкое изменение цен на АЗС: чего ждать украинским водителям

Цены на бензин могут снизиться еще на 2−3 гривны / sevdon.net

По словам экспертов, в Украине остается потенциал для снижения цен на топливо еще на 2−3 гривны.

Как подчеркнул инвестиционный аналитик Михаил Федоров, снижение мировых цен на нефть обусловлено тем, что мир до кризиса потреблял около 100 млн баррелей нефти в сутки, но сейчас мировой спрос, по разным оценкам, упал на 15−25 млн баррелей при том, что добыча нефти не упала, поэтому текущая разница в добыче и потреблении нефти увеличивает складские запасы нефти и нефтепродуктов по всему миру на 15−25 млн баррелей ежесуточно, сообщают Факты.

В то же время эксперт прогнозирует, что в 2020 году на рынок нефти будут давить накопившиеся к тому моменту излишние запасы нефти в объеме 1−1,5 млрд баррелей. А в худшем варианте коронавирус может тормозить мировую экономику и летом. И последующий экономический кризис в мире затянет восстановление спроса на нефть на годы, и все это время запасы нефти будут оказывать давление на нефтяные цены, создавая избыток предложения нефти.

Читайте такжеКарантин "убьет" четверть АЗС в Украине – экспертПо словам эксперта Сергея Куюна, курс гривны на прошлой неделе стабилизировался и укрепился, что вместе с по-прежнему дешевеющей нефтью стало еще одним мощным фактором для дальнейшего снижения цен на топливо, пишет Сегодня.

"На фоне продолжающегося сокращения спроса цены продолжали падать. Низкий спрос при высоком предложении стал дополнительным фактором для того, чтобы темпы падения сохранились: за две недели падение составило в среднем около двух гривен на литре", - утверждает аналитик Геннадий Рябцева.

Еще один эксперт Артем Куюн, в свою очередь, добавил, что из-за падения цен на нефть также снизилась себестоимость газа, поэтому он продолжил дешеветь в опте, что сказалось и на рознице.

"Сегодня цена в рознице 9,50 грн/л – хорошая цена, но из-за падения продаж газа, многие заправки снизили цены меньше, чем могли бы, так как увеличились постоянные затраты на продажу каждого литра – это, напомню, расходы на зарплату персонала, аренду, коммунальные услуги. Они в среднем выросли с 2,3 грн/л до 3 грн/л", - добавил он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине крупные сети автозаправочных станций ОККО и WOG снизили цены на бензины и дизельное топливо на 1 грн за литр.