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Пасхальная корзина 2020 подорожала – сколько придется вывернуть из карманов

10 апреля 2020, 15:11

Стоимость минимального набора продуктов на Пасху 2020 подорожала почти на 100 грн.

Пасхальная корзина 2020 – какие цены ждут на Пасху 2020 в Украине
Пасхальная корзина 2020 – какие цены ждут на Пасху 2020 в Украине / 1zoom.ru

Пасхальная корзина в 2020 году украинцам обойдется примерно в 620 грн. По сравнению с прошлым годом, цены выросли на 16,5%.

Как рассказал директор Национального научного центра Институт аграрной экономики Юрий Лупенко, пасху купить в Киеве в 2020 году можно будет, в среднем, примерно за 96 грн за кило. Это цены пасхи от производителя – в магазинах и супермаркетах с их наценками выйдет дороже.

Самые дорогие продукты в пасхальной корзине в 2020 году – мясные: цена домашней колбасы оценена в 118 грн, буженины – 110 грн, сало – около 48 грн (все эти продукты весом 0,5 кг).

Читайте такжеКак освятить пасху онлайн в 2020 году: еще одна церковь дала верующим поблажкиСреди молочных продуктов дороже всего обойдется твердый сыр – порядка 75 грн за полкило, мягкий сыр – 55 грн и сливочное масло – 85 грн (за тот же вес).

Самые дешевые продукты на Пасху – яйца: за десяток в среднем придется отдать 20 грн.

Бутылка церковного вина Кагор придется в среднем в 120 грн (от 80 до 135 грн за бутылку).

"При наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино – ее стоимость возрастет до 800 грн. Это на 90 грн, или на 12,7% больше стоимости корзины такого же состава в 2019 году", – добавил Лупенко.

И спрогнозировал, что украинцы из-за своей невысокой покупательной способности, которая к тому же усугублена карантином, будут максимально экономить.

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