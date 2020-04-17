Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после Пасхи / УНИАН

По состоянию на пятницу, 17 апреля, Нацбанк Украины установил официальный курс доллара на уровне 27 гривен 20 копеек (и 29 гривен 63 копеек за евро).

В пунктах обмена валют доллары можно сдать в среднем по 27 гривен 6 копеек, а купить — по 27 гривен 44 копеек. Евро же можно сдать по 29 гривен 19 копеек, а купить — по 29 гривен 81 копеек. По мнению старшего аналитика компании Альпари Вадим Иосуб, украинский валютный рынок чутко реагирует на сигналы от Нацбанка, сообщают Факты.

Кроме того, эксперт спрогнозировал, чего стоит ожидать от курса доллара и евро после праздника Пасхи (Воскресения Христового).

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1−27,4 гривен", — подытожил Иосуб.

Напомним, ранее глава отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин опубликовал новый прогноз курса доллара к гривне. Эксперт выразил твердую уверенность в том, что, едва лишь появится надежная возможность, игроки валютного рынка используют относительно низкую стоимость доллара и вновь начнут скупать американскую валюту.

До этого нардеп Владимир Цабаль - секретарь комитета украинского парламента по вопросам бюджета заявил о том, что заложенный в бюджете страны на 2020 год курс гривны может оказаться чересчур оптимистичным - в случае, если коронавирусный карантин в Украине будет продлен.