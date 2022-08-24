"15 лет – спокойно": эксперт пояснил, сколько экономика Украины выдержит в условиях войны

Эксперт пояснил, сколько экономика России выдержит в условиях войны / УНИАН

Директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин во время чата на Главреда заявил о том, что в даже в условиях украино-российской войны экономика Украины способна выдержать не менее 15 лет.

"Под хорошую закуску – вплоть до бесконечности. 15 лет – спокойно. Чем больше будет приходить оружия и денег в Украину, тем лучше – страна перестраивается на военные рельсы", ‒ говорит он.

Будущее послевоенной России

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи.

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что после перехода Вооруженных сил Украины в контрнаступление первым успехом украинских сил станет освобождение оккупированного Россией Херсона. В РФ начнутся серьезные перемены, вследствие которых государство столкнется с процессом распада.

Другие новости: