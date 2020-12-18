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Ассоциация адвокатов прошлась по решению САП в отношении Татарова

18 декабря 2020, 20:43
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Адвокаты заверили, что Максим Грищук совершил превышение полномочий.

Олег Татаров
Адвокаты раскритиковали САП за подозрение Татарову / УНИАН

Национальная ассоциация адвокатов Украины выдвинула обвинение и.о. руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максиму Грищуку, который по информации СМИ, подписал уведомление о подозрении адвокату ОлегуТатарову в дерзком нарушении требований Уголовного процессуального Кодекса и ЗУ об адвокатуре и адвокатской деятельности.

Как говорится в сообщении на сайте ассоциации, Грищук превысил свои полномочия.

"Сообщение о подозрении адвоката в совершении уголовного преступления может быть осуществлено исключительно Генеральным прокурором, его заместителем, прокурором Автономной Республики Крым, области, города Киева и города Севастополя. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры по должности является заместителем Генерального прокурора, однако, лицо, временно исполняющее обязанности руководителя САП, не приобретает всей полноты его полномочий. Таким образом, Максим Грищук, временно исполняя обязанности руководителя САП, совершил превышение полномочий. Это является уголовно наказуемым деянием и должно быть расследуемым в Государственном бюро расследований", - отметили в НААУ.

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Адвокаты подчеркивают, что и.о. руководителя САП Максим Грищук и начальник управления САП Андрей Довгань не имеют процессуальных прав на вручение подозрения Татарову без доверенности старшего группы прокуроров Ирины Венедиктовой.

"Адвокат Олег Татаров оказывал правовую помощь компании "Укрбуд" и ее должностным лицам. Открывая против него уголовное производство, САП и детективы НАБУ противоправно отождествили адвоката с его клиентом и совершили действия по вмешательству в частное общение адвоката с его клиентом", - подчеркнули в ассоциации.

Также резко на информацию в СМИ о подозрении Татарову отреагировали в Офисе президента. Заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов считает действия руководства САП пиаром и сведением личных счетов.

"В связи с многочисленными обращениями за комментариями относительно возможного подписания прокурорами САП сообщения о подозрении заместителю Руководителя Офиса Президента Татарову А.Ю., позволю следующий тезис. Уголовный процессуальный кодекс это не пособие по PR, а любые действия органа досудебного расследования и процессуального контроля должны соответствовать закону и не создавать впечатление о сведение личных счетов между отдельными людьми", - написал Смирнов в Facebook.

Сам Татаров также считает, что речь идет о сведении личных счетов, и обещает доказать собственную невиновность.

  • Как ранее писал Главред, заместителю руководителя Офиса президента Украины Олегу Татарову 18 декабря сообщили о подозрении. Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

САП новости Украины Ирина Венедиктова Олег Татаров
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