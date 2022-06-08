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Банкомат "ПриватБанка" списал с карты деньги и не выдал наличность: украинец пожаловался на проблему

8 июня 2022, 09:50

В "Приватбанке" конкретно приняли заявку, но сразу и конкретно сказали, что будут ее долго и четко рассматривать - но на протяжении двух недель.

Приватбанк, деньги
Банкомат "ПриватБанка" списал с карты деньги и не выдал наличность / коллаж УНИАН

Украинцы говорят о том, что в работе банкоматов ПриватБанка наблюдаются вновь сбои. Об этом сообщается на специализированном портале "Минфин".

"Решил сегодня 07.06.2022 в 16:00 специально внутри отделения снять наличные, чтобы точно все было хорошо. И во время снятия перезагрузился банкомат и не выдал мне деньги, но с карты списалось. Сотрудница банка видела всю ситуацию и всем чем смогла мне помочь, это сказала набрать 3700 и все", – пишет украинец.

В банке приняли заявку, но сразу сказали, что будут ее рассматривать в течение двух недель. То есть, получается, в течение всего этого времени украинец к своим деньгам не будет иметь доступа.

Как защититься при снятии наличных?

В ПриватБанке заявляют, что никакой "эпидемии" проблем в банкоматах нет, и каждая ошибка – результат несчастного стечения обстоятельств.

Чтобы минимизировать риски, эксперты украинцам советуют:

  • перед использованием осмотреть банкомат - в окне выдачи наличных не должно быть посторонних элементов;
  • пересчитывать выданные деньги так, чтобы это фиксировала камера, – если АТМ выдаст меньше, чем нужно, это будет легко доказать;
  • если банкомат не выдал деньги, не отходить от него и звонить в банк прямо оттуда;
  • если банк отказался отдавать деньги, нужно написать жалобу в полицию и Национальный банк Украины (НБУ).

Напомним, с 1 июня "ПриватБанк" вернул клиентам часть довоенных программ (например, "Оплату частями"), однако при этом отменил кредитные каникулы.

То есть, если клиент уже прошел через льготный период, то для него появляется обязательство каждый месяц вносить платеж по кредиту. А для того, чтобы стимулировать клиентов вносить платежи, для тех, кто будет вносить как минимум 5% задолженности в месяц, оставят льготную ставку.

До этого, 16 мая нынешнего года, стало известно о масштабном сбое в популярном среди украинцев приложении "Приват24". До того похожий сбой в системе ПриватБанка повлек за собой проблемы с платежами.

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Автор: Егор Бунин
Приватбанк банкомат новости Украины
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