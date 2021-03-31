Байден оставил Киев без госгарантий на $1 млрд

США отказались давать Киеву госгарантии на $1 млрд / Униан

Администрация нового президента США Джо Байдена не станет предоставлять Украине гарантии по еврооблигациям, так как США уже несколько лет не предоставляют такого вида гарантии. При этом в Вашингтоне считают, что у Киева и так достаточно источников для новых кредитов.

В то же время Штаты изучают способы расширения помощи для Украины, рассказала в интервью агентству Интерфакс-Украина экономическая советница посольства США в Украине Меган Боулдин.

Читайте такжеЧего ждать Украине, если кредита от МВФ она так и не получитПо ее словам, Украине по-прежнему доступны кредиты Международного валютного фонда, Всемирного банка и Евросоюза.

"Чтобы получать это финансирование, Украине нужно будет продолжать те реформы, которые мы обсуждали в отношении антикоррупционных учреждений, судебной власти, энергетического сектора, земельной реформы, бюджета и центрального банка", — уточнила Боулдин.

Предыстория. 30 марта министр финансов Сергей Марченко объявил, что начало работы новой администрации Белого дома позволяет поднять вопрос о выделении Штатами в 2021 году новых гарантий по еврооблигациям Киева на $1 млрд. А это в свою очередь позволит рефинансировать подобный выпуск еврооблигаций 2016 года.

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