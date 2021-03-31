Байден оставил Киев без госгарантий на $1 млрд

Вашингтон "изучает другие способы" помощи Киеву, заверила экономическая советница посольства США в Украине Меган Боулдин.
Администрация нового президента США Джо Байдена не станет предоставлять Украине гарантии по еврооблигациям, так как США уже несколько лет не предоставляют такого вида гарантии. При этом в Вашингтоне считают, что у Киева и так достаточно источников для новых кредитов.
В то же время Штаты изучают способы расширения помощи для Украины, рассказала в интервью агентству Интерфакс-Украина экономическая советница посольства США в Украине Меган Боулдин.
Читайте такжеЧего ждать Украине, если кредита от МВФ она так и не получитПо ее словам, Украине по-прежнему доступны кредиты Международного валютного фонда, Всемирного банка и Евросоюза.
"Чтобы получать это финансирование, Украине нужно будет продолжать те реформы, которые мы обсуждали в отношении антикоррупционных учреждений, судебной власти, энергетического сектора, земельной реформы, бюджета и центрального банка", — уточнила Боулдин.
Предыстория. 30 марта министр финансов Сергей Марченко объявил, что начало работы новой администрации Белого дома позволяет поднять вопрос о выделении Штатами в 2021 году новых гарантий по еврооблигациям Киева на $1 млрд. А это в свою очередь позволит рефинансировать подобный выпуск еврооблигаций 2016 года.
Помощь США Украине: новости
- Напомним, 14 апреля 2014 года Украина и США подписали соглашение о выделении нашей стране финансовой помощи в объеме 1 млрд долл.
- В сентябре 2016 года украинский Кабмин принял решение о выпуске облигаций внешнего госзайма на сумму 1 млрд долларов под гарантии правительства США сроком обращения 5 лет и предельной процентной ставкой 2,5%.
- В марте 2021 года в Белом доме заявили о намерении оживить партнерство с Украиной. США выразили поддержку плана президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ.
- Ранее в Госдепе признались, почему Байден не звонит Зеленскому и выдвинули условие. Вашингтон требует от Зеленского выполнения своих обещаний украинскому народу.