УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Администрация Байдена приступила к зачистке путинского режима

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

27 января 2021, 10:20

Если за протестами стоят более серьезные люди, чем Навальный, то они просто обязаны все провести как в Египте или в Тунисе, за несколько недель.

протесты в России
Протесты в России могут повториться 31 января / Reuters

Заявлено, что 31 января протестные мероприятия будут проведены повторно. Понятно, что никаких попыток даже изобразить желание получить разрешение на эти протесты никто делать не будет.

Теоретически шаг правильный - одиночный, пусть и массовый, протест ничего не значит. Нужно выходить снова. Однако здесь есть риск, и риск очевидный: повторно выйти может гораздо меньше людей, хотя массовость и не является основным фактором, но как минимум повторение предыдущей акции должно быть. Власть начнет реагировать только в том случае, если динамика будет восходящей.

Однако в событиях, запущенных прилетом Навального, начинает проглядывать и определенная проектность.

Я уже писал, что демократы могут с места в карьер решить проблему России, как фактора неопределенности в проходящем прямо сейчас переформатировании мирового порядка. Для них это уже не вопрос принципа, а сугубо рациональное решение.

Есть проблема, ее нужно устранять. Когда ты ведешь полноценную войну, иметь под боком психопата, от которого не знаешь, что он выкинет в любой момент времени - дело рискованное.

Читайте такжеРоссия переходит к белорусскому сценариюПротесты должны быть достаточно серьезными, чтобы к Путину в бункер спустилась делегация и предложила ему на выбор стакан "Новичка" или добровольное сложение полномочий. Учитывая, что вождь прячется в бункере уже почти год, он полностью отрезан от реальной жизни и что особенно важно - от реальной информации. Поэтому довести клиента до нужной кондиции, чтобы он дозрел - задача вполне посильная.

Если так - то счет времени может идти буквально на недели. Долго держать в напряжении обстановку невозможно, это сюжет не долгой планомерной осады, а штурма, пусть и локального.

В конце концов, можно ведь не захватывать крепость, а проломить участок стены и предложить сдаться без боя. Только пролом в стене должен быть достаточно убедительным, чтобы осажденный осознал бесполезность дальнейшей обороны.

Поэтому если за уличными протестами стоят более серьезные люди, чем сидящий в допре Навальный, то они просто обязаны все провести максимально быстро. Как в Египте или в Тунисе, где на острую фазу событий ушло порядка двух недель-месяца.

При этом, безусловно, люди выходят на протест сами. Обстоятельства вынуждают их выходить - кризис, карантинный террор, ощущение полной безнадеги. Плюс трусливый фюрер, прячущийся в подвале.

новости России Владимир Путин Алексей Навальный протесты в России Эль Мюрид
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
США нашли оригинальное решение проблемы СП-2. Россия останется с носомСША нашли оригинальное решение проблемы СП-2. Россия останется с носом Сенсационное событие, которое украинцы пропустилиСенсационное событие, которое украинцы пропустили Четыре причины, почему Навальный не повторит успех украинских майдановЧетыре причины, почему Навальный не повторит успех украинских майданов Россия переходит к белорусскому сценариюРоссия переходит к белорусскому сценарию Убийц и маньяков во власти нельзя прогнать плакатами - только насилиемУбийц и маньяков во власти нельзя прогнать плакатами - только насилием
Следующий материал

Последние новости

11:45
Рада приняла закон о защите граждан от коллекторов
11:33
Викинги: Вальхалла - сюжет, актеры и роли нового сериала
11:22
Назван самый эффективный препарат от коронавируса Видео
11:19
ВСУ увеличат количество призывников: сколько человек уйдет в армию Видео
11:17
Лазерная депиляция: названы побочные эффекты Видео
Реклама
11:01
Худший вариант для Украины: разведчик назвал главную цель России в войне на Донбассе Видео
10:58
"Няшки": Григорий Решетник умилил Сеть трогательным фото с сыном
10:38
Как прожить дольше: назван физиологический процесс, продлевающий жизнь Видео
10:37
Снег, гололед и шквальный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео
10:34
Гороскоп на 27 января для всех: пламенная влюбленность, горестное расставание и повышение Видео
10:32
Медик предупредил переболевших COVID-19 о серьезной угрозе для здоровья Видео
10:25
После каминг-аута трансгендер Эллиот Пейдж разводится с женой
10:25
Пожелания и поздравительные открытки с именинами для Нины Видео
10:20
Администрация Байдена приступила к зачистке путинского режима мнение
09:52
У Зеленского объяснили, как беседа Путина с Байденом повлияет на Украину Видео
09:44
В ПАСЕ сделали заявление о снятии санкций против России: названа причина Видео
09:41
Байден потроллил журналиста из-за вопроса о разговоре с Путиным Видео
09:10
Эксперт спрогнозировал, когда бензин на АЗС резко подорожает Видео
09:07
Полнолуние в январе 2021: когда больше всего опасаться коронавируса Видео
09:05
Адвокат заявил об открытии уголовных производств против Порошенко и Байдена: в чем причина Видео
Реклама
08:57
Гороскоп на 28 января для всех: сердечный приступ, "капканы" и деловые иллюзии Видео
08:48
Навальный довел Путина до того, что тому пришлось кривляться в ТВ мнение Видео
08:40
Сенат США провалит импичмент Трампу: СМИ узнали причину Видео
08:17
Коронавирус в Украине 27 января: за сутки выявили почти 4 тыс. новых больных Видео
07:41
Сколько будем платить за газ в феврале: Нафтогаз обнародовал новый сниженный тариф Видео
07:14
Леся Никитюк засветила сочные формы на пикантном селфи
07:13
YouTube нанес решающий удар по Трампу Видео
06:56
Семь нянек: кто поможет Украине закончить войну на Донбассе мнение
06:36
Коронавирус в мире пересек новую "красную" линию: в ООН сделали важное заявление Видео
06:34
"Черная метка" для Рыб и фарт Близнецов: гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака
05:59
Мода весна-лето 2021: самые горячие тренды предстоящего сезона Фото Видео
05:30
"У шулера выпала из рукава крапленая колода": социолог предупредил, чего ожидать от Путина
05:13
Эпидемиолог объяснил, помогут ли вакцины против новых штаммов COVID-19 Видео
04:22
Медик назвал новую причину резкого потолстения Видео
03:50
Гиркин назвал неожиданную причину убийства главаря "ДНР" Захарченко Видео
02:11
София Ричи в бикини продемонстрировала сексуальную фигуру
01:36
Что опаснее для здоровья: сигареты или кальян - ответ кардиолога Видео
00:55
День сурка 2021 – откуда взялся и как отмечать этот праздник Видео
00:48
Украину ждет аномальная весна: синоптик удивил прогнозом Видео
00:19
Астролог назвал "звезду" февраля 2021: в каких сферах ждет большая удача Видео
Реклама
00:04
Человечество не сможет победить коронавирус: инфекционист назвала проблему Видео
26 января, вторник
23:58
Ученые указали на 4 причины сонливости и рассказали, что с этим делать Видео
23:47
Названы признаки сердечного приступа, которые легко видны на коже Видео
23:24
Розовый шум: что это и как он может помочь выспаться Видео
23:20
В Белом доме рассказали правду о переговорах Байдена с Путиным Видео
22:58
В Минздраве назвали ТОП-5 продуктов для иммунитета Видео
22:48
Как лечить кашель дома: названы натуральные средства Видео
22:30
Школы снова закроют на карантин: в Минздраве назвали условие Видео
22:28
Боевики ОРДЛО незаконно удерживают более 260 украинцев: кто они
22:10
Коронавирус в Украине 26 января: нашли меньше 3 тысяч новых больных Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять