Администрация Байдена приступила к зачистке путинского режима

Протесты в России могут повториться 31 января / Reuters

Заявлено, что 31 января протестные мероприятия будут проведены повторно. Понятно, что никаких попыток даже изобразить желание получить разрешение на эти протесты никто делать не будет.

Теоретически шаг правильный - одиночный, пусть и массовый, протест ничего не значит. Нужно выходить снова. Однако здесь есть риск, и риск очевидный: повторно выйти может гораздо меньше людей, хотя массовость и не является основным фактором, но как минимум повторение предыдущей акции должно быть. Власть начнет реагировать только в том случае, если динамика будет восходящей.

Однако в событиях, запущенных прилетом Навального, начинает проглядывать и определенная проектность.

Я уже писал, что демократы могут с места в карьер решить проблему России, как фактора неопределенности в проходящем прямо сейчас переформатировании мирового порядка. Для них это уже не вопрос принципа, а сугубо рациональное решение.

Есть проблема, ее нужно устранять. Когда ты ведешь полноценную войну, иметь под боком психопата, от которого не знаешь, что он выкинет в любой момент времени - дело рискованное.

Читайте такжеРоссия переходит к белорусскому сценариюПротесты должны быть достаточно серьезными, чтобы к Путину в бункер спустилась делегация и предложила ему на выбор стакан "Новичка" или добровольное сложение полномочий. Учитывая, что вождь прячется в бункере уже почти год, он полностью отрезан от реальной жизни и что особенно важно - от реальной информации. Поэтому довести клиента до нужной кондиции, чтобы он дозрел - задача вполне посильная.

Если так - то счет времени может идти буквально на недели. Долго держать в напряжении обстановку невозможно, это сюжет не долгой планомерной осады, а штурма, пусть и локального.

В конце концов, можно ведь не захватывать крепость, а проломить участок стены и предложить сдаться без боя. Только пролом в стене должен быть достаточно убедительным, чтобы осажденный осознал бесполезность дальнейшей обороны.

Поэтому если за уличными протестами стоят более серьезные люди, чем сидящий в допре Навальный, то они просто обязаны все провести максимально быстро. Как в Египте или в Тунисе, где на острую фазу событий ушло порядка двух недель-месяца.

При этом, безусловно, люди выходят на протест сами. Обстоятельства вынуждают их выходить - кризис, карантинный террор, ощущение полной безнадеги. Плюс трусливый фюрер, прячущийся в подвале.