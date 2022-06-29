Цены на АЗС резко обвалились: в Раде назвали сроки отмены топливного лимита

Ряд украинских сетей АЗС уменьшил цены на автогаз. Стоимость на АЗС снизилась сразу в нескольких сетях.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Автогаз на станциях сети "БРСМ-Нафта" подешевел на 15 копеек, до 40,19 грн/л. В сети Chipo автогаз стал дешевле на 1,3 грн, до 39,30 грн/л.

Также на 3 гривни снизилась цена в "Укргаздобыче", до 40 грн/л.

Сети "Автотранс" и "Катрал" снизили цену на 1 грн, до 39,98 и 40,97 грн/л соответственно.

На 0,50-1 грн/л снизили цены сети VostokGaz и Rodnik. Цены на ресурс там составляют 40,89 и 38,99 грн/л.

Отмена лимита на бензин и дизель

В свою очередь народный депутат Украины Андрей Герус заявил о том, что до конца июля лимиты на отпуск горючего на АЗС будут повышены или отменены.

По его словам, в июне на украинский рынок завезли более 600 тысяч тонн нефтепродуктов, 400 тысяч тонн - это дизель, 200 тысяч - бензин и сжиженный газ. Это на 50% больше, чем в мае. Все нефтепродукты импортированы из европейских рынков.

"В ближайшее время, мы надеемся, уже в июле ситуация будет нормализована. Если на сегодняшний день на некоторых АЗС есть лимит на одну машину в 40 литров, а на некоторых АЗС - 20 литров, то в июле эти лимиты будут повышены или до конца июля сняты, и украинские автомобилисты смогут свободно заправляться в любом объеме", - сказал Герус.

Он отметил, что сейчас в центре и на востоке страны пока наблюдается определенный дефицит топлива, но на западе или не значительные, или уже даже отсутствуют очереди на АЗС.

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Топливный кризис в Украине

Как известно, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация немного улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.

В апреле в результате авиаударов уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге(Полтавская обл.), на который приходилось около 40% общей поставки бензина и дизельного топлива. Также россиянами разбомблены около 20 нефтебаз.

18 июня российские захватчики совершили очередную ракетную атаку на Кременчуг. В тот же день три российские ракеты попали в нефтебазу в Новомосковском районе Днепропетровской области, возник масштабный пожар.

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