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Цены на хлеб будут рекордными: украинцам назвали новую стоимость

9 февраля 2022, 20:53

Пендзин отметил, что проблема не в цене хлеба, а в возможности, способности людей его покупать.

хлеб, цены
Цены на хлеб в Украине / pixabay

Стоимость хлеба в феврале в Украине вырастет максимум на 5-7%. Как говорит исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин, на сегодня крайне проблемным является вопрос продовольственной пшеницы, которую достаточно много вывезли в ноябре.

"Объективные причины для роста (цен на хлеб - ред.) есть. К сожалению, не до конца решены вопросы с агроносителями. Те аукционы, что устроены по продаже дешевого газа, не могут обеспечить всех желающих хлебопеков дешевым газом. То есть, они вынуждены вкладывать в производство хлеба дорогой газ", - сказал Пендзин, передает УНН.

По его словам, минимальная заработная плата выросла в декабре, что тоже будет ложиться в цену товара. При этом, каждый месяц хлеб прибавлял 2% к цене.

"И в течение прошлого года добавлял, и в позапрошлом году добавлял (2% - ред.). Нам сказали, что хлеб будет дорожать на 15-20%. Но власть уже дает более дешевый вариант газа, поэтому я думаю, что максимум (плюс - ред.) 5-7% В этом месяце мы увидим и все", - рассказал Пендзин.

Кроме того, Пендзин отметил, что проблема не в цене хлеба, а в возможности, способности людей его покупать.

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"Государство должно вмешаться и помочь малообеспеченным слоям населения прямыми адресными пособиями для того, чтобы им удешевлять (стоимость - ред.). Проблема не в цене хлеба, а в возможности, способности людей этот хлеб покупать. Когда мы с вами говорим о людях с достаточно высокими доходами, я не думаю, что из них кто-то знает, сколько реально стоит хлеб. Если им надо, то они покупают. Мы с вами, когда говорим о стоимости хлеба, мы говорим в первую очередь с точки зрения доходов малообеспеченных слоев населения", - сказал Пендзин.

По его словам, на сегодня является самой большой проблемой то, что все удешевленные цены на социально значимые продукты власти собираются погашать за счет бизнеса.

"Ограничение торговой надбавки - это ограничение доходов ритейла. Аукционы по обязательной продаже газа собственного производства частными организациями - это минус доходы частников. Ни копейки в государственном бюджете не выделено на то, чтобы дать адресную помощь малообеспеченным слоям населения", - отметил Пендзин.

Цены на хлеб в 2022 году

С начала 2022 года цены на хлеб резко выросли:

  • хлеб ржаной стоит от 30,66 грн - 31,45 грн;
  • батон нарезной 500 гр от 23,02 грн 0 24,33 грн.

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

Напомним, в Украине лидером подорожания остается подсолнечное масло. С 42 грн за литр на конец прошлого года в мае нынешнего средняя цена продукта подскочила до рекордных 62,57 грн/литр.

Это происходит на фоне избыточного предложения продукта в стране: объемы производства масла в Украине в 15 раз превышают объем потребления.

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