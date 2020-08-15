Отнимут жилье и ползарплаты: что готовит украинцам новый закон о долгах ЖКХ

Долги за ЖКХ - что делать, чтоб не лишиться квартиры и 50% зарплаты / m.aif.ru

Рост коммунальных долгов подтолкнул власти к разработке нового закона: законопроект №3613 уже внесли в Раду.

Если документ примут, то уже до 1 октября 2020 года украинцам придется либо погасить долги, либо заключить договор о реструктуризации задолженности. В противном случае должника ждет суд.

Если человек задолжал за коммунальные услуги, то с работающего украинца начнут ежемесячно списывать 25% от его зарплаты, с льготника – 20% льготы. Через пять лет (если долг до сих пор не погашен), срок реструктуризации придется продлять, пишет Обозреватель.

Если задолженность копилась в течение года – к этой сумме добавят еще 20% штрафа, если два года – то 30%, три – 50%. Также должникам грозит пеня.

Как накажут за ЖКХ-долги в суде

Читайте такжеРезкое подорожание: в Украине взвинтили тариф на передачу электроэнергииЕсли дело дойдет до суда, то отчисления от зарплаты резко увеличиваются вдвое – с 25% до 50%.

Кроме того, суд имеет право наложить арест на имущество должника – если его долг за ЖКХ превышает 94 460 грн (то есть 20 минимальных зарплат) и у человека имеется другое жилье.

"Бояться стоит скорее отключения, чем ареста имущества", – считает эксперт по вопросам ЖКХ глава Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко.

Помимо конфискации имущества должников ждут и другие санкции. Им могут запретить:

выезжать за границу,

пользоваться оружием,

охотиться.

Читайте такжеНаглый грабеж украинцев: как "пленки Деркача" вскрыли игры Порошенко с тарифами

Наказание за коммунальные долги – последняя лазейка

Штрафы не заработают – если карантин в Украине продлят после 1 сентября: по закону, запрещено потребителей штрафовать не только на время карантина, но и еще в течение тридцати дней после его завершения.

Напомним, с 1 января 2021 года тарифы на холодную воду повысят в среднем на 20%. Повышение тарифов будет отличаться для разных регионов: чем дороже стоит вода сегодня и чем больше ее потребителей, тем в процентах рост цен будет меньше. И наоборот.