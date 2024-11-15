Доллар начал расти, евро - "просело": официальный курс на 18 ноября

НБУ установил официальный курс на 18 ноября 2024 года.

https://glavred.info/economics/dollar-nachal-rasti-evro-proselo-oficialnyy-kurs-na-18-noyabrya-10614698.html Ссылка скопирована

Курс валют в Украине / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара с 18 ноября

Каким будет курс евро с 18 ноября

Курс доллара в Украине вырос после снижения два дня подряд - иностранная валюта прибавит 3 копейки в цене, а цена евро снизится.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 18 ноября, пишет Главред.

видео дня

В свою очередь, курс евро уменьшится на 19 копеек.

Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:

1 доллар США - 41,27 грн (41,24 грн по состоянию на 15 ноября);

1 евро - 43,65 грн (43,46 грн по состоянию на 15 ноября).

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. В частности, до конца текущей рабочей недели (15 ноября) он будет находиться в пределах от 40,9 до 41,8 грн.

Банкир Тарас Лесовой заявил, что в Украине ситуация с курсом доллара в ноябре 2024 года будет достаточно спокойной из-за валютных интервенций НБУ. В течение месяца ожидается смещение "коридоров" до 41,2-41,8 грн/доллар и 45,3-47,3 грн/евро на межбанке.

Кроме того, Международный валютный фонд обнародовал новые прогнозы по глобальной экономике. По его оценкам, в 2024 году средний курс гривны к доллару в Украине составит 45,0 грн/доллар, а к 2029 году доллар будет стоить 51,7 грн.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред