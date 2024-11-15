Доллар начал расти, евро - "просело": официальный курс на 18 ноября

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- Каким будет курс доллара с 18 ноября
- Каким будет курс евро с 18 ноября
Курс доллара в Украине вырос после снижения два дня подряд - иностранная валюта прибавит 3 копейки в цене, а цена евро снизится.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 18 ноября, пишет Главред.
В свою очередь, курс евро уменьшится на 19 копеек.
Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:
- 1 доллар США - 41,27 грн (41,24 грн по состоянию на 15 ноября);
- 1 евро - 43,65 грн (43,46 грн по состоянию на 15 ноября).
Курс доллара в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, в украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. В частности, до конца текущей рабочей недели (15 ноября) он будет находиться в пределах от 40,9 до 41,8 грн.
Банкир Тарас Лесовой заявил, что в Украине ситуация с курсом доллара в ноябре 2024 года будет достаточно спокойной из-за валютных интервенций НБУ. В течение месяца ожидается смещение "коридоров" до 41,2-41,8 грн/доллар и 45,3-47,3 грн/евро на межбанке.
Кроме того, Международный валютный фонд обнародовал новые прогнозы по глобальной экономике. По его оценкам, в 2024 году средний курс гривны к доллару в Украине составит 45,0 грн/доллар, а к 2029 году доллар будет стоить 51,7 грн.
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