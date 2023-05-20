Доллар окончательно "посыпался": в НБУ рассказали о курсе на ближайшие месяцы

Курс доллара в украинских обменниках в продаже упал уже до 37,40 грн.

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Курс доллара в Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Гривна продолжает укрепляться по отношению к доллару, и в ближайшие месяцы валютных колебаний не ожидается, говорят в НБУ.

Сейчас разница между фиксированным курсом гривны и наличным наименьшая за 2023 год и достигает 50-60 копеек, пишет УНИАН.

Так, курс доллара в обменниках в продаже упал до 37,40 грн, это объясняют сезонным фактором, когда средств аграриев стало больше на рынке. Но в НБУ заявляют, что сейчас важно Украине получить международную финансовую поддержку на покрытие дефицита бюджета.

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По состоянию на 1 мая международные резервы составляют почти 36 млрд долл., что стало самым высоким показателем за последние 11 лет.

"Для украинцев с учетом того, что мы живем в условиях фиксированного курса, мы считаем, что ситуация комфортная в условиях войны. У нас достаточный объем резервов, мы применяем эффективную кредитно-денежную политику", - заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетей.

Курс доллара в Украине

Напомним, ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине. В частности, такое мнение высказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может иметь спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

Как отметила председатель Совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова, уже в конце весны нынешнего года курс доллара может подскочить и достичь отметки в районе 40 гривен. Нынешнее, майское, укрепление национальной валюты (сейчас курс колеблется на уровне 37,3 – 37,8 грн) Коробкова объясняет тем, что в Украине сейчас в полном разгаре посевная кампания.

Смотрите видео о том, ждать ли обвала курса гривны в 2023 году:

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