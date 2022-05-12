Доллар резко рванет вверх: украинцев ошарашили прогнозом нового валютного курса

/ Reuters

Украинские импортеры уже откорректировали бизнес-планы с учетом вероятного укрепления доллара в будущем.

"Большинство поставщиков подняли закупочные цены от 10 до 15%", – цитирует Forbes генерального директора COMFY Игоря Хижняка.

Среди причин, кроме роста затрат на логистику и риски, которые не покрываются страховыми компаниями, есть и валютный курс.

Курс на неофициальном рынке отклоняется на 10-15% от официального, подтверждает начальник отдела аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын. Отмена валютных ограничений, считает он, приведет к приближению официального курса к рыночному.

"Я не уверен, что курс останется фиксированным до завершения военных действий", – говорит глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

В свою очередь, как рассказал Сегодня аналитик компании Центр биржевых технологий (ЦБТ) Максим Орыщак, существенных валютных колебаний не ожидается, даже несмотря на то, что продолжается война.

Спрос на валюту не может расти физически, потому что бизнес не развивается, а денег у людей больше не становится, чтобы делать накопления. Кроме того, многие жертвуют гривневые сбережения участникам военных действий вместо покупки долларов и евро, как делали ранее, — сказал Орыщак.

Читайте такжеТысяча гривен за доллар? Что известно о черном и реальном валютном курсах

Напомним, по прогнозу финансовых аналитиков, в первое послевоенное время доллар будет в пределах 32,5-45 гривен, а евро от 35,43 до 49,95 грн.

Читайте еще: