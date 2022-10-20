Доллар "сдулся": что происходит в украинских обменниках и банках

Что происходит в украинских обменниках и банках / коллаж УНИАН

Курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева укрепился на 10 копеек – до 40,80 грн/долл. Похожая ситуация и в ПриватБанке.

Относительно евро курс гривны укрепился на 10 копеек и составляет 39,50 грн/евро, пишет УНИАН.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,20 грн за долл., евро - 38,40 грн за евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 5 копеек - до 40,45 грн/долл, а курс евро к гривне остался на уровне предыдущего дня – 39,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,95 грн за долл., евро - 38,00 грн за евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 37,45 грн.

Ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса спрогнозировал, что фициальный курс доллара в Украине в конце 2023 года может подскочить до 50 гривен, заявил

"Но будет ли он таким – не знаю. Конец следующего года – это 14 месяцев. У нас с начала войны прошло 7 месяцев. Вы видели, как много всего изменилось. Мы сейчас говорим о декабре 2023 года – это вообще как бесконечность Вселенной сейчас для нас", – подчеркнул он.

Также сообщалось, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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