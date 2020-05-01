Экономике Украины без МВФ грозит катастрофа: экономист объяснил почему

МВФ / Reuters

Жесткая реакция МВФ на попытку внести изменения в законодательство с целью отставки главы НАБУ Артема Сытника сигнализирует о том, что Фонд теперь выдвигает Украине политические требования для предоставления кредита. По сути, у Киева нет выбора, так как в случае неполучения денег от МВФ государство будет вынуждено объявить дефолт.

Об этом изданию Главред рассказал Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"МВФ стал выдвигать Украине не только экономические и финансовые требования, но и политические. Требование Фонда не вносить изменения в законодательство о НАБУ и не менять его руководителя – из разряда политических. Это объясняется тем, что антикоррупционные органы, которые должны были начать масштабную войну против коррупции, взяточничества и схем в Украине, создавались именно на условиях наших западных партнеров. Украина создала эти органы, но эффективность их работы пока что оставляет желать лучшего. Было несколько громких арестов, но они так ничем и не закончились – всех отпустили под залог либо без него, а до судебных решений с наказаниями ни одно дело не дошло. Вероятно, у МВФ тут чисто процедурный подход: не трогать вновь созданные антикоррупционные органы", - считает аналитик.

Читайте такжеПриказы для колонии или справедливые требования: есть ли жизнь без МВФПо словам эксперта, Украина пошла на уступки Фонду – законопроект, подразумевающий увольнение Сытника, не запущен в повестку дня украинского парламента.

"Законопроект, который призван изменить правила увольнения и назначения руководства НАБУ, в повестку дня парламента пока не включен. Это значит, что фактически украинская власть прислушалась к политическим требованиям МВФ", - уверяет экономист.

Более того, как полагает Новак, задекларированные президентской канцелярией планы, реализация которых предполагает разрыв отношений с Фондом не имеют права на жизнь и не предотвратят экономического коллапса."То, что ОПУ попросил Кабмин разработать план выживания Украины без кредитов МВФ, еще ничего не значит. Власть может готовиться к любым сценариям, но без новой программы с МВФ Украине придется объявить дефолт госбюджета и свою неспособность обслуживать долговые обязательства", - уверен Новак.

Напоследок экономист резюмировал, что разрыв с МВФ повлияет и на финансовые отношения с другими финансовыми донорами. Под вопросом будет также и получение Украиной 2 миллиардов евро, которые готов выделить Евросоюз.

"Прямая зависимость: будет программа с МВФ – будет сотрудничество с другими партнерами; не будет программы с МВФ – с Украиной практически никто работать не будет. Причем под угрозой может оказаться даже военная помощь – и финансовая, и материально-техническая, и консультативная", - подчеркнул Новак.

Ранее аналитик Александр Кочетков рассказал, почему МВФ уже не стремится к сотрудничеству с Киевом, а Запад провоцирует дрейф Украины в сторону России.