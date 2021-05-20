Эксперт назвал еще худшую опасность для Украины, чем Северный поток-2

У Украины возникнут проблемы со статусом транзитного государства не только из-за газопровода СП-2, считает Геннадий Рябцев.
На данный момент сложно оценить убытки Киева в конкретных цифрах, поэтому каждый эксперт называет разные показатели. Однако ключевой проблемой Украины станет не Северный поток-2, а другие трубопроводы, среди которых Турецкий поток, Голубой поток и Балканский поток. Работа данных газопроводов может нанести серьезный удар по транзитному статусу украинского государства. Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.
"Раньше говорили о том, что потери Украины могут достичь 2 млрд долларов в год, но эти расчеты условные, приблизительные, никто конкретных цифр не называет. Каждый имеет право на свое мнение, каждый специалист оценивает эти потери по-разному", - рассказал он в эфире телеканала Украина 24, комментируя слова главы компании Оператор ГТС Украины Сергея Макогона, который оценил убытки Киева в случае запуска СП-2 в 5-6 миллиардов долларов в год.Читайте такжеИлларионов объяснил, чем грозит Украине сделка Байдена и Путина
При этом он полагает, что проблемой для Украины станет не газопровод СП-2, а другие трубопроводы, работа которых существенно навредит транзитному статусу украинского государства.
"Думаю, самые большие потери Украина получит от того, что нас обойдут с юга, и уже обошли - там и "Турецкий поток", и "Голубой поток", и "Балканский поток". Почему-то господин Макогон не говорит ничего о потерях Украины от того, что газ, в том числе и российский, пойдет в страны, которые традиционно пользовались нашими услугами как страны-транзитера, другим путем", - подчеркнул Геннадий Рябцев.
Северный поток-2 новости
- Американское информагентство Axios ранее со ссылкой на свои источники сообщило о том, что Госдеп США, который должен предоставить Конгрессу доклад по санкциям против СП-2, планирует отказаться от ограничений в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Матиаса Варнига. Причиной журналисты назвали намерения Белого дома наладить отношения с ФРГ.
- При этом издание Politico со ссылкой на собственные источники акцентировало внимание на том, что США готовы ввести новые санкции против четырех кораблей, которые задействованы в строительстве Северного потока-2.
- Позже глава МИД Германии Хайко Маас подтвердил, что Вашингтон отказался от санкций против Nord Stream 2 и гендиректора компании Матиаса Варнига, который является немецким гражданином.
- Экономист Андрей Илларионов ранее заявлял, что Германии и Европе выгодно, чтобы газ шел не транзитом через Украину, а напрямую через трубопровод Северный поток-2. По его словам, это поможет Берлину сэкономить деньги время на переговоры и с Путиным, и с Киевом.