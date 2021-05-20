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Эксперт назвал еще худшую опасность для Украины, чем Северный поток-2

20 мая 2021, 06:14
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У Украины возникнут проблемы со статусом транзитного государства не только из-за газопровода СП-2, считает Геннадий Рябцев.

ГТС Украины
Украине грозят проблемы с транзитом газа из-за Турецкого потока, Голубого потока и Балканского потока – эксперт / УНИАН

На данный момент сложно оценить убытки Киева в конкретных цифрах, поэтому каждый эксперт называет разные показатели. Однако ключевой проблемой Украины станет не Северный поток-2, а другие трубопроводы, среди которых Турецкий поток, Голубой поток и Балканский поток. Работа данных газопроводов может нанести серьезный удар по транзитному статусу украинского государства. Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

"Раньше говорили о том, что потери Украины могут достичь 2 млрд долларов в год, но эти расчеты условные, приблизительные, никто конкретных цифр не называет. Каждый имеет право на свое мнение, каждый специалист оценивает эти потери по-разному", - рассказал он в эфире телеканала Украина 24, комментируя слова главы компании Оператор ГТС Украины Сергея Макогона, который оценил убытки Киева в случае запуска СП-2 в 5-6 миллиардов долларов в год.Читайте такжеИлларионов объяснил, чем грозит Украине сделка Байдена и Путина

При этом он полагает, что проблемой для Украины станет не газопровод СП-2, а другие трубопроводы, работа которых существенно навредит транзитному статусу украинского государства.

"Думаю, самые большие потери Украина получит от того, что нас обойдут с юга, и уже обошли - там и "Турецкий поток", и "Голубой поток", и "Балканский поток". Почему-то господин Макогон не говорит ничего о потерях Украины от того, что газ, в том числе и российский, пойдет в страны, которые традиционно пользовались нашими услугами как страны-транзитера, другим путем", - подчеркнул Геннадий Рябцев.

Северный поток-2 новости

Северный поток транзит газа в Европу Геннадий Рябцев новости Украины
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