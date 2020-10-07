Эксперт рассказал, почему накопление пенсий может стать очередной аферой

Дефицит Пенсионного фонда связан с безработицей и экономическим упадком

Риск того, что государство в будущем не сможет выплачивать пенсии действительно существует.

Об этом в комментарии Главреду рассказал кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

По его словам, настоящая причина дефицита Пенсионного фонда заключается в экономическом упадке и безработице.

"Количество людей, которые платят средства в Фонд социального страхования, значительно уступает количеству пенсионеров. Чтобы спасти ситуацию, надо восстановить экономический рост и создать миллионы рабочих мест. Без этого действительно государство не сможет выплачивать пенсии даже скорее чем через 15 лет. И в случае неспособности платить пенсии, в зоне риска окажутся практически все граждане, в том числе и те, кто уже получает пенсию", - считает Хмелевский.

Читайте такжеОтберут половину пенсии: в ПФУ рассказали, кто может потерять часть выплатПо мнению эксперта, при таких условиях пенсии могут сохранить разве что для госслужащих. "Всем остальным придется выживать, кто как сможет", - добавил эксперт.

Хмелевский отмечает, что накопительная пенсионная система, введение которой сейчас активно обсуждают, никоим образом не обеспечит людей достойными пенсиями, а может обернуться очередной аферой.

"Накопительная пенсионная система предусматривает ежемесячные отчисления из зарплаты работников, то есть доходы граждан уменьшатся. Рассматриваются различные суммы отчислений в основном на уровне 2-7 %. Нетрудно подсчитать, что таких отчислений, даже за 35 лет трудового стажа, не хватит на приличную пенсию. Кроме того, существуют риски потери накоплений. В частности, государство может через несколько лет, когда на накопительных счетах соберутся немалые средства, перечислить их в общий Пенсионный фонд. Подобное уже случилось в Венгрии и России", - рассказывает экономист.

Для государства введение накопительной пенсионной системы тоже обернется потерями. "Планируется создание ряда государственных структур для организации ведения накопительных счетов, подбора и регулирования деятельности управляющих компаний, и тому подобное. Это потянет дополнительные расходы бюджетных средств в размере нескольких миллиардов гривен ежегодно", - резюмирует Хмелевский.

Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил о нехватке денег на пенсии через 15 лет.