Газпром снова терпит убытки: россияне пошли на уступки Евросоюзу по цене на газ

Газпром продает газ в Европу по невыгодной для себя цене в 94$ за 1 тысячу кубометров / ТАСС

Российский энергетический монополист Газпром в мае продавал газ в страны Евросоюза по заниженной с точки зрения рентабельности цене. За 1 тысячу кубометров экспорта топлива в ЕС корпорация получала 94 доллара, тогда как рентабельная цена за тысячу кубометров – 100-106 долларов.

Об этом сообщает информагентство Интерфакс.

Агентство подсчитало, что прибыльная цена российского экспортного и транспортируемого газа в ЕС – 100 долларов за одну тысячу кубометров. Fitch Ratings и вовсе оценивает рентабельность поставок газа из РФ в ЕС на уровне 106 долларов за аналогичные объемы.

Примечательно, средняя экспортная цена российского газа в январе составляла 162 доллара, после чего пошло падение: в феврале – 143 доллара, в марте – 125 долларов, а в апреле и вовсе 109 долларов за 1 тысячу кубометров. Такие данные зафиксированы в отчетах таможенной службы России.Читайте такжеГазпром демонтирует трубы, используемые для перекачки газа в Украину

В апреле выручка Газпрома составляла 1, 31 миллиарда долларов, тогда как в мае она снизилась до 1,12 миллиарда.

Агентство отмечает, что существенная часть экспортного российского газа привязана к спотовым ценам, достигшим минимальных показателей в мае. На голландском хабе TTF цена на газ по принципу "на следующий день" была снижена до 52 долларов за 1 кубический метр, а в конце мая и вовсе упала до 32 долларов за 1000 кубометров.

В первых числах июля цена выросла до 60 долларов.

Напоследок подчеркивается, что в мае 2020 года корпорация Газпром поставила в Евросоюз 11,9 миллиардов кубометров газа. Это на 4,9 миллиарда меньше, чем было в мае 2019 года.

Напомним, в первом квартале 2020 года Газпром по причине сокращения экспорта газа в стране Европы потерпел рекордные убытки.

Более того, Россия может потерпеть колоссальные убытки в 1,5 триллиона рублей из-за возможного невыполнения 30-летнего газового контракта с Китаем.