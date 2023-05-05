Гривна не укрепится: украинцам следует готовиться к долларовым колебаниям в мае

Эксперт утверждает, что в мае курс доллара будет находиться на уровне 37,1-38,3 грн.

https://glavred.info/economics/grivnya-ne-zmicnitsya-ukrajincyam-slid-gotuvatisya-do-dolarovih-kolivan-u-travni-10468195.html Ссылка скопирована

Курс доллара в мае будет колебаться / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В Украине курс доллара начнет колебаться. Такие колебания будут в течение всего мая. Об этом заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, сообщает ТСН.

Колебания будут зависеть от "важных новостей".

"Но они на курс радикально не влияют. ... У нас есть валютный коридор 37-38 гривен за доллар. Вот в нем курс и будет "топтаться" в этом месяце. Качели будут - от и до. У нас не намечается каких-то радикальных изменений на валютном рынке", - сказал Охрименко.

видео дня

Финансовый эксперт Алексей Козырев убежден, что с 4 по 19 мая курс доллара будет на уровне 37,1-38,3 грн в банках и 37,25-38 грн в обменниках. Он утверждает, что обвала курса доллара не будет. Также в ближайшее время не следует ожидать укрепления гривны.

Подобное зависит даже от того, что украинцы продолжат покупать больше валюты, чем продавать. Таким образом, спрос на валюту будет оставаться на высоком уровне.

"Однако с другой стороны, объемы избыточной закупки будут уменьшаться – поскольку в связи с теми же причинами население не сможет покупать валюту очень большими темпами. И это будет поддерживать курс на среднем уровне", – добавил Козырев.

Курс доллара в Украине

Ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине. В частности, такое мнение высказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

Смотрите видео Главреда - прогноз по курсу валют на 2023 год:

Другие новости: