Доллар "забуксовал": украинцам озвучили приятный прогноз до конца недели

Курс доллара в Украине продолжает стабилизироваться уже вторую неделю подряд.

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Курс доллара в Украине / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Курс доллара в Украине в первую неделю мая будет колебаться в пределах коридора 37,4 - 38,1 гривны за доллар.

По словам директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько, это связано с тем, что на прошлой неделе гривна только укреплялась, пишет 24 канал.

"Это была реакция на частичную либерализацию валютных ограничений, в частности, расширение лимита продажи наличной валюты через кассы банков. Крупные системные банки, пользуясь этим решением, начали снижать стоимость наличного доллара, чтобы предложить украинцам конкурентные условия приобретения валюты, чем спровоцировали снижение курса в целом на рынке", - отметила эксперт.

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Банкир прогнозирует, что похожие тенденции будут наблюдаться и на этой неделе, Усиление конкуренции между банками и небанковскими учреждениями сохранит общий тренд по укреплению наличного курса.

Курс доллара в Украине

Ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине. В частности, такое мнение высказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

Смотрите видео с прогнозом о том, стоит ли ждать укрепления украинской гривны:

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