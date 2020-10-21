Хуже, чем у Монголии: МВФ назвал годовой доход украинцев

Доходы украинцев ниже, чем граждан Вьетнама и Монголии, но выше, чем в Узбекистане и Таджикистане.
Годовой доход на душу населения в нашей стране составил $3 424.
Об этом сказано в отчете МВФ о состоянии мировой экономики за октябрь 2020 года, опубликованном в среду, 21 октября.
По данным МВФ, подушевой доход в Украине оказался равен 3424 доллара в год, в Беларуси - 6 133 доллара, в Узбекистане - 1 762, в Казахстане - 8781 доллара в год, в России - 9 972 доллара.
При этом доходы украинцев ниже, чем граждан Вьетнама и Монголии, но выше, чем в Узбекистане и Таджикистане.
- Ранее в МВФ заявили, что выделение Украине очередных траншей, так же как и вся реализация программы Stand-By, будет зависеть от внедрения властями реформ, выполнение обязательств и других целей, предусмотренных Меморандумом.
- Также напомним, в МВФ подсчитали, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, мир может недосчитаться 28 триллионов долларов в виде потерянного валового внутреннего продукта (ВВП). Такие убытки могут быть получены в течение нескольких лет.
Автор: Екатерина Трохимчук