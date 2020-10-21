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Хуже, чем у Монголии: МВФ назвал годовой доход украинцев

21 октября 2020, 22:01

Доходы украинцев ниже, чем граждан Вьетнама и Монголии, но выше, чем в Узбекистане и Таджикистане.

МВФ
В МВФ подсчитали годовой доход стран / УНИАН

Годовой доход на душу населения в нашей стране составил $3 424.

Об этом сказано в отчете МВФ о состоянии мировой экономики за октябрь 2020 года, опубликованном в среду, 21 октября.

По данным МВФ, подушевой доход в Украине оказался равен 3424 доллара в год, в Беларуси - 6 133 доллара, в Узбекистане - 1 762, в Казахстане - 8781 доллара в год, в России - 9 972 доллара.

При этом доходы украинцев ниже, чем граждан Вьетнама и Монголии, но выше, чем в Узбекистане и Таджикистане.

  • Ранее в МВФ заявили, что выделение Украине очередных траншей, так же как и вся реализация программы Stand-By, будет зависеть от внедрения властями реформ, выполнение обязательств и других целей, предусмотренных Меморандумом.
  • Также напомним, в МВФ подсчитали, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, мир может недосчитаться 28 триллионов долларов в виде потерянного валового внутреннего продукта (ВВП). Такие убытки могут быть получены в течение нескольких лет.
финансы экономика МВФ доход новости Украины
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