Иностранцы выводят миллиарды из Украины: у Зеленского объяснили "бегство" инвесторов

Тимофей Милованов / РБК Украина

Иностранные инвесторы выводят деньги из Украины на фоне нагнетания ситуации вокруг возможной агрессии РФ, заявил советник руководителя Офиса президента Украины, экономист Тимофей Милованов.

"Уже сейчас это происходит, они выводят потихонечку деньги, но немного. Мы говорим о нескольких миллиардах гривен", - подчеркнул он в эфире канала Дом.

Экономист пояснил, что риск "новостей о России" создают тревожное настроение у инвесторов.

Основным риском для Украины он назвал неопределенность ситуации с Россией.

"Вот часто поднимается вопрос о возможной войне. И вот если войны не будет (а мне кажется, что ее не будет), то и никакой проблемы с курсом не будет, так как макроэкономическая ситуация в Украине относительно хорошая", – говорит советник главы ОП.

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Он также напомнил о том, что на сегодня резервы Нацбанка в шесть раз больше, чем в 2014-м. в момент нападения РФ на Украину.

"И сейчас у нас вообще прекрасная ситуация. Больших рисков нет", - добавил Милованов.

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Напомним, ранее сообщалось, что китайский инвестор - компания Skyrizon через суд хочет взыскать с Украины не менее $4,5 млрд убытков из-за украинского производителя авиадвигателей Мотор Сич.

Как говорится в заявлении, опубликованном Skyrizon в соцсети WeChat, китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение.

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