Дело Мотор Сичи: инвестор КНР через суд Гааги потребовал от Украины $4,5 млрд

Дело Мотор Сичи рассмотрят в Гааге / УНИАН

Китайский инвестор - компания Skyrizon через суд хочет взыскать с Украины не менее $4,5 млрд убытков из-за украинского производителя авиадвигателей Мотор Сич.

Как говорится в заявлении, опубликованном Skyrizon в соцсети WeChat, китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение, пишет Globaltimes.

Вместе с тем китайские инвесторы потребовали выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более $4,5 млрд.

Кроме того, в Skyrizon не исключили возможности продолжения требований о возмещении дополнительных убытков.

Обратим внимание, что иск китайских инвесторов направлен в арбитражный суд в Гааге.

Реклама

"Мы всегда надеемся на добрую волю и примирение, но никогда не поддаемся силовому давлению и будем использовать все возможные юридические средства для решительной защиты наших законных прав и интересов",— добавили в Skyrizon.

Напомним, ранее стало известно об увеличении арбитражных требований к Украине со стороны китайского инвестора предприятия Мотор Сич, против которого Киевом были введены санкции.

Предварительная сумма убытков, которую потребуют компенсировать от Украины в международном арбитраже, возросла еще на 100 миллионов долларов.

Санкции против инвесторов Мотор Сичи:

Президент Украины Владимир Зеленский указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер, в частности, по китайской компании Skyrizon, которая купила акции украинского производителя авиадвигателей - компании Мотор Сич.

Читайте такжеСоломоново решение по "Мотор Сичи": что ждет жизненно важное для Украины предприятие

В документе отмечается, что поддержанные против ряда физических и юридических лиц санкции внесены Службой безопасности Украины. Часть этого указа секретная.

Позже на сайте опубликовали два приложения относительно списков физических и юридических лиц, попавших под санкции.Согласно приложению 1 к решению СНБО, санкции вводятся против гражданина Китая Ван Цзина (ключевой акционер компании Skyrizon). Санкции вводятся на 3 года.

Вид ограничения:

блокировка активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничения торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

полный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции;

отказ в предоставлении и отмена виз;

запрет осуществления концентраций субъектов хозяйствования.

В обнародованном приложении 2 относительно списка юридических лиц, в отношении которых санкции также вводят на три года, есть четыре компании:

Skyrizon Aircraft Holdings Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах;

Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР);

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co ., Ltd (Пекин, КНР);

Beijing Xinwei Technogoly group (Пекин, КНР).

Санкции против юридических лиц предусматривают, в частности:

блокирование активов;

ограничение торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

14 января Минторг США ввел санкции против китайской компании Skyrizon - инвестора в ПАО Мотор Сич, заявив, что она угрожает национальной безопасности США.