Кабмин перенес дату начала выплат пенсионерам старше 75 лет

В правительстве Украины приняли решение перенести дату начала выплат компенсаций тем украинским пенсионерам, которые достигли 75-летнего возраста.
Украинское правительство приняло решение отложить начало выплат пенсионерам (которые находится в возрасте от 75 до 80 лет) компенсации по 400 гривен в период с 1 июля на 1 октября нынешнего года. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Кабмина.
Как сообщают в правительстве, отменена норма, по которой ‒ начиная с 1 марта 2022 года ‒ размеры ежемесячной компенсационной выплаты пенсионерам будут увеличиваться на соответствующий коэффициент.
Новым постановлением Кабмина также устанавливается новый порядок перерасчет пенсий с 1 марта 2021 года. Теперь ежегодная индексация будет производиться с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы в размере 1,11.
В случае же, когда размер повышения не достигает 100 гривен, то в правительстве установили ежемесячная доплата к пенсии.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.
- В Укрпоште пригрозили прекращением доставки пенсий пенсионерам. По словам руководителя Укрпошты Игоря Смелянского, финансовая ситуация в компании сложилась крайне непростая.
- До того премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.
- В Минсоцполитики анонсировали урезание пенсий. Чиновники предупреждают, что выплаты не смогут обеспечить украинцам достойную жизнь.