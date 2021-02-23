Кабмин перенес дату начала выплат пенсионерам старше 75 лет / УНИАН

Украинское правительство приняло решение отложить начало выплат пенсионерам (которые находится в возрасте от 75 до 80 лет) компенсации по 400 гривен в период с 1 июля на 1 октября нынешнего года. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Кабмина.

Как сообщают в правительстве, отменена норма, по которой ‒ начиная с 1 марта 2022 года ‒ размеры ежемесячной компенсационной выплаты пенсионерам будут увеличиваться на соответствующий коэффициент.

Новым постановлением Кабмина также устанавливается новый порядок перерасчет пенсий с 1 марта 2021 года. Теперь ежегодная индексация будет производиться с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы в размере 1,11.

В случае же, когда размер повышения не достигает 100 гривен, то в правительстве установили ежемесячная доплата к пенсии.

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