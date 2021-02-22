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Кабмин подготовил сюрприз пенсионерам: на сколько повысят пенсии с 1 марта

22 февраля 2021, 19:56
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В Кабмине решили увеличить пенсии минимум на 100 гривен.

Пенсии
Пенсии в Украине с 1 марта повысят / УНИАН

Кабинет министров 22 февраля принял постановление "О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году", которое предусматривает индексацию пенсий с 1 марта.

"Был утвержден показатель увеличения размера пенсий, исчисленного от заработной платы и страхового стажа каждого пенсионера на уровне 11%, что соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы за три календарных года, предшествующих 2021 году, по сравнению с тремя календарными годами, предшествовавшими 2020 году (5% + 17%)/ 2)", - сообщает пресс-служба правительства.

В результате реализации постановления ожидается, что пенсии повысятся для 8 млн человек.

Размер пенсии повысится в среднем на 308 гривен. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 грн.

Читайте такжеВ Минсоцполитики объяснили, что будет с пенсиями в 2021 году

Кроме того, повышается минимальная пенсионная выплата до уровня 2200 гривен лицам, которые имеют длительный страховой стаж - от 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Пенсии в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • В 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.
  • В Укрпоште пригрозили прекращением доставки пенсий пенсионерам. По словам руководителя Укрпошты Игоря Смелянского, финансовая ситуация в компании сложилась крайне непростая.
  • До того премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.
  • В Минсоцполитики анонсировали урезание пенсий. Чиновники предупреждают, что выплаты не смогут обеспечить украинцам достойную жизнь.

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