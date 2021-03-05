Кацуба утверждал, что передал Луценко десятки миллионов

Александр Кацуба "накапал" на Юрия Луценко / crime.in.ua

Бывший замглавы Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Александр Кацуба поделился, что в 2016 году передал Юрию Луценко, который тогда еще был главой Генпрокуратуры, десятки миллионов гривен.

Кацуба написал в Facebook, что через посредника передал генпрокурору 50 млн гривен.

Позже экс-замглавы Нафтогаза удалил пост, однако его заскриншотил и опубликовал на своей странице в соцсети блогер Игорь Мегера.

Напомним, 17 июня 2016 года прокуратура задержала Александра Кацубу по делу компании Газ Украины-2020, входившей в группу ВЕТЭК, собственником которой является беглый олигарх Сергей Курченко.

Дело начато по двум статьям Уголовного кодекса – ст. 255 (создание преступной организации) и ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением).

Юрий Луценко, который еще был генпрокурором, поделился, что Кацуба пошел на сделку со следствием – уплатил 100 млн гривен в качестве возмещения ущерба и изложил на нескольких десятках страниц показания о членстве в организованной преступной группировке.

В марте 2017 года Шевченковский райсуд Киева выпустил Кацубу из следственного изолятора, снял арест с его имущества и вернул паспорта.

Справка. Юрий Луценко занимал пост генпрокурора с 12 мая 2016 года по 29 августа 2019-го. Кацуба был заместителем главы Нафтогаза с 2012 года по 2014-й.