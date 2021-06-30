Как Украине отказаться от кредитов МВФ: экономист озвучил лучший сценарий

Андрей Илларионов / УНИАН

Экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов объяснил, нужны ли Украине кредиты Международного валютного фонда и выживет ли наша страна без денег МВФ.

По словам эксперта, если Украина продолжит свою нынешнюю бюджетную политику, то без кредитов Международного валютного фонда выжить будет невозможно, поэтому их нужно будет регулярно получать. При этом никогда не появится возможность полностью выплатить долги.

"В этом случае рано или поздно наступит дефолт, и в Украине будет очень серьезный кризис - и бюджетный, и экономический, и валютный" - сказал Илларионов во время чата на Главреде.

При этом, по словам экономиста, есть альтернатива. Нужно заняться радикальным сокращением бюджетных расходов и проводить экономические реформы, которые приведут к ликвидации бюджетного дефицита, существенному сокращению государственных расходов в Украине и появлению бюджетного профицита.

"После чего, убедившись, что эта ситуация стала устойчивой и долговременной, можно будет отказаться от кредитов МВФ. Тогда можно будет постепенно выплатить этот долг, который уже накоплен. Тогда Украина сможет перейти на долгосрочный устойчивый экономический рост без кредитов МВФ. Такой вариант развития ситуации был бы для Украины лучшим", - отметил Илларионов.

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