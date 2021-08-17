Киевлян заставят платить больше за воду: что известно о новом тарифе с "сюрпризом"

В Киеве вырастет тариф на водоснабжение / УНИАН

В Киеве с 1 июля начал действовать новый тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод для жителей многоквартирных домов.

Как пояснили в компании Киевводоканал, в коммунальных платежках за июль потребители увидят повышение тарифов. Рост тарифа связан со вступлением в силу закона №1060.

Отмечается, что тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод повысится на 3,6 гривны. При этом новый тариф составляет 25,38 гривны за кубометр.

В Киевводоканале также опубликовали ранее публичный индивидуальный договор, который считается заключенным через 30 дней после размещения, если потребители не выбрали другой формат договора.

Договор предусматривает абонплату за воду. В нее включены, в частности, плата за формирование квитанций и обслуживание домового счетчика воды.

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/ vodokanal.kiev.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине с июня ожидает повышение цены на газ.

В частности, июньские цены на газ будут достигать 13 гривен за кубометр. А вот отопление должно подорожать на 15-20%.

В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.