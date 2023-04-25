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Когда повысят тариф на электроэнергию: в Раде заговорили об изменениях

Дмитрий Видоменко
25 апреля 2023, 16:57 обновлено 25 апреля, 17:12
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В Украине Рада рассматривает вопрос об увеличении тарифа на электроэнергию. Но пока неизвестно, когда цена на свет вырастет.
Тарифы, свет
Тарифы на электроэнергию / коллаж фото УНИАН

В Верховной Раде рассматривают вариант с повышением тарифа на электроэнергию для населения и бизнеса (причем цену могут поднять уже в ближайшее время). Об этом в эфире единого телемарафона заявил нардеп Андрей Герус ‒ председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

По его словам, несмотря на то, что Украина получает много международной денежной помощи, этого недостаточно для подготовки энергосистемы к зиме. И всего понадобится еще около 40 миллиардов гривен на зимний период 2023/2024 года.

"На мой взгляд, обеспеченный слой населения имеет возможность платить более высокий тариф на электрическую энергию. Если бизнес сейчас имеет тариф 5,5 гривен за киловатт-час, то потребляющее более 250 киловатт-час населения — 1,68 гривны", – сказал Герус.

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Цена на газ и свет в Украину

Ранее СМИ сообщали, что компания "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трехлетних договоров планирует в Украине повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем в 3 раза - до 29,392 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС).

По данным источника, компания рассмотрела обращение Министерства энергетики Украины относительно цены газа с учетом действия долгосрочных договоров, заключенных между компанией и предприятиями теплоснабжения, для формирования ими объемов газа на будущий отопительный сезон.

Позднее власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

Смотрите комментарий эксперта Ланы Зеркаль по теме тарифов:

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