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Кому из пенсионеров пересчитают пенсии: кто имеет право на доплату

Дмитрий Видоменко
12 июня 2024, 10:05
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Еще с апреля нынешнего года в Украине начат перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.
Пенсионер, работа
Пенсии работающим пенсионерам: как будет происходить перерасчет? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Еще с апреля 2024 года начат перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Об этом идет речь на правительственном портале.

Как говорят чиновники, окончательные начисления будут произведены после получения сведений об уплате единого взноса за первый финансовый квартал 2024 года. И это означает ‒ ориентировочно в июне пенсионеры получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы.

Согласно решению Кабмина, с 1 марта нынешнего года пенсии в Украине проиндексированы на 7,96%.

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Перерасчет пенсий работающим пенсионерам

Перерасчет пенсий будет произведен для пенсионеров, которые после назначения или предварительного перерасчета пенсии продолжали работать.

Кроме того, у них должно быть:

  • не менее 24 месяцев дополнительного страхового стажа;
  • отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года.

Также, говорят чиновники, важно отметить, что работающим пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет, перерасчет будет произведен только после того, как они достигнут пенсионного возраста. Перерасчет пенсий осуществляется автоматически органами Пенсионного фонда Украины (ПФУ) без необходимости обращения пенсионеров или подачи дополнительных документов.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.

Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат могут приостановить. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.

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