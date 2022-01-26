"Ковидная" тысяча Зеленского: украинцы за два дня купили лекарств на рекордную сумму

Уже более 7,5 млн. украинцев подали заявки на получение выплат.
Украинцы в возрасте от 60 лет за два дня купили лекарства за средства программы государственной программы єПідтримка, более чем на 6,5 млн грн.
"С 24 января правительство расширило инициативу на граждан в возрасте от 60 лет. Только за два дня украинцы купили лекарства за средства программы "еПідтримка" более чем на 6,5 млн грн", - сказал Шмигаль на очередном заседании правительства в среду, 26 января.
По его словам, правительство продолжит поддерживать людей и бизнес в условиях пандемии. Программа президента еПідтримка оказалась крайне успешной и популярной.
Сколько заявок подали украинцы на получение 1000 гривен
Уже более 7,5 млн. украинцев подали заявки на получение выплат. 1,7 млрд грн уже израсходовано, подчеркнул он.
Шмыгаль напомнил, что в дальнейшем правительство планирует расширить программу на подростков с одновременным добавлением к направлениям возможных расходов на образовательные услуги.
"По инициативе президента Владимира Зеленского планируем расширить программу и на коммунальные услуги. Президент также анонсировал 500 грн выплат за бустерную дозу, и правительство сейчас активно работает над введением этой инициативы", - резюмировал Шмигаль.
Накануне, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине будет расширено количество услуг, которые смогут оплатить украинцы с помощью 1 тысячи гривен за вакцинацию.
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