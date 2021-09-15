Крушение монополии Газпрома и сохранение ГТС Украины: Нафтогаз поставил ряд условий по СП-2

Украина должна сохранить объемы газа, который сейчас прокачивается в Европу путем ГТС - Витренко / УНИАН

Украина предложила ряд инициатив, связанных с сертификацией российского газопровода Северный поток-2. Компании должны получить доступ ко всем трубопроводам, которые объединяют Россию и ЕС, чтобы они сами решали, через какую трубу будет транспортировка газа. При строительстве магистралей в обход украинской ГТС говорилось, что они являются дополнительными трубопроводами. Поэтому Киев настаивает, чтобы объемы газа, которые сейчас поставляются через Украину, не переносились на СП-2. Об этом заявил глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко.

Как сообщает пресс-служба компании, по итогам встречи с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом, он рассказал о том, что Киев предлагает внести в сертификацию СП-2 условие, согласно которому европейские компании должны получить доступ ко всем газопроводам, поставляющим газ из России в ЕС.Читайте такжеГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа

"Все компании, в первую очередь европейские, должны получить недискриминационный доступ, как и Газпром, ко всем газопроводам, которые объединяют Россию и Европейский Союз. Чтобы европейские компании сами могли решать, через какой газопровод они будут транспортировать газ. Мы пояснили как это работает, почему это должно быть требованием при сертификации Nord Stream-2 AG и предоставили все экономические аргументы", - отметил Витренко.

По его словам, реализация такой инициативы должна быть направлена на обеспечение честной конкуренции в соответствии с законами ЕС, о которых идет речь в заявлении по сделке США и Германии относительно Северного потока-2.

Кроме того, глава Нафтогаза проинформировал, что ряд компаний Европы стремятся получать газ конкретно на границе Украины с Россией, и самостоятельно работать над заказом транзитных мощностей через украинскую трубу.

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Читайте такжеКонтракт с Газпромом в обмен на транзит газа в ЕС: в Нафтогазе объявили ФРГ и РФ об условии УкраиныТакже Витренко напомнил, что когда строились газопроводы в обход Украины, говорилось о их предназначении с целью поставок дополнительных объемов топлива в Европу. Поэтому, согласно позиции Киева, основные объемы топлива должны и в дальнейшем поставляться в Европу через украинскую ГТС, а не переноситься на СП-2, о чем утверждают в Москве.

"Поэтому мы говорим: если речь идет о дополнительных объемах, то пусть те объемы, которые сейчас идут через Украину, будут сохранены, а не перенесены на СП2, как об этом говорит Россия", - подчеркнул Юрий Витренко.

Транзит газа через Украину и Северный поток-2

Соединенные Штаты Америки и Германия 21 июля объявили о сделке по трубопроводу Северный поток-2. Документ предусматривает в том числе и условие по продлению газового транзитного контракта между Нафтогазом и Газпромом еще на 10 лет. Действующее соглашение, которое стороны подписали в декабре 2019 года, заканчивается в 2024 году.

Директор компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявлял, что декларация Вашингтона и Берлина по СП-2 не гарантирует Киеву продолжение транзита газа в Европу. Впрочем, даже если Газпром прекратит поставки газа через украинскую трубу, до 2024 года в рамках контрактных обязательство корпорация будет выплачивать Киеву 1,3 миллиарда долларов.

В августе в Германии назначили уполномоченного по транзиту газа путем территории Украины – Георга Вальдерзее. Берлин запустил работу над оказанием содействия по продлению российско-украинского газового договора. В Германии планируют, что контракт будет подписан на срок до 10 лет.