УкрРус
  1. Главная
  3. Деньги

Крушение монополии Газпрома и сохранение ГТС Украины: Нафтогаз поставил ряд условий по СП-2

15 сентября 2021, 17:18

Ряд компаний Европы намерены получать газ на границе Украины с Россией, используя для этого украинскую трубу, сказал Юрий Витренко.

Витренко
Украина должна сохранить объемы газа, который сейчас прокачивается в Европу путем ГТС - Витренко / УНИАН

Украина предложила ряд инициатив, связанных с сертификацией российского газопровода Северный поток-2. Компании должны получить доступ ко всем трубопроводам, которые объединяют Россию и ЕС, чтобы они сами решали, через какую трубу будет транспортировка газа. При строительстве магистралей в обход украинской ГТС говорилось, что они являются дополнительными трубопроводами. Поэтому Киев настаивает, чтобы объемы газа, которые сейчас поставляются через Украину, не переносились на СП-2. Об этом заявил глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко.

Как сообщает пресс-служба компании, по итогам встречи с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом, он рассказал о том, что Киев предлагает внести в сертификацию СП-2 условие, согласно которому европейские компании должны получить доступ ко всем газопроводам, поставляющим газ из России в ЕС.Читайте такжеГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа

"Все компании, в первую очередь европейские, должны получить недискриминационный доступ, как и Газпром, ко всем газопроводам, которые объединяют Россию и Европейский Союз. Чтобы европейские компании сами могли решать, через какой газопровод они будут транспортировать газ. Мы пояснили как это работает, почему это должно быть требованием при сертификации Nord Stream-2 AG и предоставили все экономические аргументы", - отметил Витренко.

По его словам, реализация такой инициативы должна быть направлена на обеспечение честной конкуренции в соответствии с законами ЕС, о которых идет речь в заявлении по сделке США и Германии относительно Северного потока-2.

Кроме того, глава Нафтогаза проинформировал, что ряд компаний Европы стремятся получать газ конкретно на границе Украины с Россией, и самостоятельно работать над заказом транзитных мощностей через украинскую трубу.

Реклама

Читайте такжеКонтракт с Газпромом в обмен на транзит газа в ЕС: в Нафтогазе объявили ФРГ и РФ об условии УкраиныТакже Витренко напомнил, что когда строились газопроводы в обход Украины, говорилось о их предназначении с целью поставок дополнительных объемов топлива в Европу. Поэтому, согласно позиции Киева, основные объемы топлива должны и в дальнейшем поставляться в Европу через украинскую ГТС, а не переноситься на СП-2, о чем утверждают в Москве.

"Поэтому мы говорим: если речь идет о дополнительных объемах, то пусть те объемы, которые сейчас идут через Украину, будут сохранены, а не перенесены на СП2, как об этом говорит Россия", - подчеркнул Юрий Витренко.

Транзит газа через Украину и Северный поток-2

Соединенные Штаты Америки и Германия 21 июля объявили о сделке по трубопроводу Северный поток-2. Документ предусматривает в том числе и условие по продлению газового транзитного контракта между Нафтогазом и Газпромом еще на 10 лет. Действующее соглашение, которое стороны подписали в декабре 2019 года, заканчивается в 2024 году.

Директор компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявлял, что декларация Вашингтона и Берлина по СП-2 не гарантирует Киеву продолжение транзита газа в Европу. Впрочем, даже если Газпром прекратит поставки газа через украинскую трубу, до 2024 года в рамках контрактных обязательство корпорация будет выплачивать Киеву 1,3 миллиарда долларов.

В августе в Германии назначили уполномоченного по транзиту газа путем территории Украины – Георга Вальдерзее. Берлин запустил работу над оказанием содействия по продлению российско-украинского газового договора. В Германии планируют, что контракт будет подписан на срок до 10 лет.

viber
Нафтогаз Юрий Витренко Северный поток-2 транзит газа в Европу новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Крушение монополии Газпрома и сохранение ГТС Украины: Нафтогаз поставил ряд условий по СП-2». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 12 сентября для всех знаков Зодиака: убытки, скандал или риск травмГороскоп на 12 сентября для всех знаков Зодиака: убытки, скандал или риск травм Посылки под угрозой: в Новой почте предупредили о коллапсе с выдачей грузовПосылки под угрозой: в Новой почте предупредили о коллапсе с выдачей грузов В Харькове 15-летняя девочка спрыгнула с крыши высотки на глазах у подругиВ Харькове 15-летняя девочка спрыгнула с крыши высотки на глазах у подруги Зачистка от оккупантов: Данилов раскрыл план освобождения ОРДЛО и КрымаЗачистка от оккупантов: Данилов раскрыл план освобождения ОРДЛО и Крыма В Сеть "слили" видео, как фермеры беспощадно уничтожают арбузыВ Сеть "слили" видео, как фермеры беспощадно уничтожают арбузы

Последние новости

17:19

Цены на продукты и "борщевой набор" взлетели почти на 100%

17:18

Крушение монополии Газпрома и сохранение ГТС Украины: Нафтогаз поставил ряд условий по СП-2

17:12

Тина Кароль завела поклонников глубоким декольте: "Быстро на колени, перед вами икона"

17:03

Как отследить посылку Новой почты: что делать, если нет накладной

17:00

Пикантная фотосессия: Санта Димопулос эротично изгибалась на столе Видео

Реклама
16:57

Польза хрена: как хрен влияет на организм человека, и какой вред может причинить

16:36

Приметы на 16 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

16:34

Церковь в смартфоне: ПЦУ запустила мобильное приложение Видео

16:17

Полякова, Ефросинина и "возвращение" Чапкиса: что ждет зрителей в новом выпуске "Танців з зірками"

16:15

"Выстрелы с территории Украины": в Беларуси объявили об обстрелах государственного герба из ружья

16:00

Тройное изнасилование: на Закарпатье несовершеннолетние надругались над подростком

16:00

Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака: несчастный случай, расходы или разрыв отношений

15:51

К чему снится рыба: что говорят известные сонники

15:41

На Прикарпатье открыли лицей, который не могли достроить почти 20 лет

15:32

Украинка с самыми большими скулами в мире вновь легла под нож: что увеличила на этот раз

15:29

В Украине взлетит налог на жилье: сколько придется достать из кошелька за собственную недвижимость Видео

15:28

Шантаж Газпрома и взлет цены на газ в Европе: у Путина разразились условием по прекращению кризиса

15:16

Подвинься, Астафьева! Известная певица и протеже Вакарчука снялась для Playboy

15:07

Прибавка в 300 грн: Шмыгаль рассказал, когда украинцы получат доплаты к пенсиям Видео

15:04

Пенсии, дорогой доллар и перерасчет зарплат: Кабмин утвердил госбюджет на 2022 год Видео

Реклама
14:50

24-летняя дочь Мадонны показала всем язык и небритые подмышки на красной дорожке Met Gala 2021

14:47

Без очков и брекетов: как выглядит звезда сериала Моя улюблена Страшко Ирина Поплавская в жизни Видео

14:44

Школы Прикарпатья на дистанционку не идут: их ждет полный карантин Видео

14:33

Чорновила убили 4-мя ударами кастета: бывший замгенпрокурора рассказал детали смерти героя Украины Видео

14:14

Пассажиры обзавидовались: в киевском метро мужчина жарил сосиску прямо в вагоне Видео

14:10

Убийство снимал на телефон: в Кременчуге жестоко убили женщину и таскали ее тело по улице

13:39

Кандидат в Конгресс Аргентины устроила полуобнаженные танцы в своем предвыборном ролике Видео

13:37

Смерть участницы шоу Мастер Шеф: подруга раскрыла трагические подробности

13:10

Мощная поддержка Украины и гнев России: США готовы передать Киеву системы Железный купол – Politico

13:09

Налетит снег и ударит мороз: синоптики озвучили детальный прогноз погоды на октябрь Видео

12:46

Ужесточение карантина по всей Украине: Ляшко озвучил условия и дату Видео

12:25

Под Львовом пограничники обнаружили в женских чулках опасное психоактивное вещество Видео

12:15

Можно ли забеременеть сидя в общей ванной, где плавает биологический материал: ученые дали ответ Видео

11:57

Контракт с Газпромом в обмен на транзит газа в ЕС: в Нафтогазе объявили ФРГ и РФ об условии Украины

11:53

Против главы НБУ Кирилла Шевченко ведется информационная атака – эксперт

11:34

Михаил Поплавский открыл факультет ТikТоk актуально

11:31

Теракт в Днепре: взорвался автомобиль, погиб сапер АТО и сотрудница ГосЧС Видео

11:25

Врачи назвали чай, который избавляет от некоторых симптомов Паркинсона Видео

11:17

В семи регионах Украины превышены показатели COVID-госпитализаций - Минздрав Видео

11:07

"Киву и Шуфрича знают все": в ОПЗЖ объяснили, почему новым депутатам Рады тяжело "начистить морду" Видео

Реклама
10:52

Шантаж Газпрома и дефицит газа в ЕС: цена на топливо в Европе стремительно бьет новые рекорды

10:44

В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись диковинные и чуточку странные сапоги из 1920-х Фото Видео

10:43

Единый реестр энергопотребителей создается в интересах Нафтогаза – эксперт

10:43

Еврокомиссия выделила Украине новый транш в размере 600 млн евро Видео

10:23

Украине предрекли разрушительные последствия из-за новой волны коронавируса Видео

10:21

Впервые с начала пандемии доля больных COVID-19 детей в Украине превысила 10% - ученые Видео

10:15

Эксперт рассказал, как решить проблему с выплатой субсидий на ЖКУ

10:14

Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2021: дата, история праздника и молитва

09:49

Температура и проблемы с желудком: украинец, который заразился Дельтой, рассказал, как начиналась болезнь Видео

09:45

Covid-19 у детей и подростков: что болезнь делает с легкими Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять