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Кто из украинцев может платить за коммуналку вполовину меньше: ответ Пенсионного

Дмитрий Видоменко
12 декабря 2023, 15:05
В Украине на скидку в размере 50% от стоимости коммунальных услуг имеют право вдовы погибших защитников Украины.
Квитанции, старушка
Как говорит чиновники, льготу можно получить практически на все коммунальные услуги / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине платить на 50% меньше за коммунальные услуги имеют право вдовы погибших защитников Украины. Как говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины, такое положение вещей предусмотрено статьей 15 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Как говорит чиновники, льготу можно получить практически на все коммунальные услуги.

Так, вполовину меньше можно платить за :

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  • управление многоквартирным домом;
  • газ и доставку газа;
  • электроэнергию и отопление;
  • горячую и холодную воду;
  • вывоз мусора;
  • закупку твердого топлива, а также взносы в ОСМД.

"При расчетах платы за отопление и пользование жильем площадь, на которую предоставляется скидка, составляет 21 квадратных метров на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку оплаты, и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью", – заявили в Пенсионном фонде.

Если же вдова нетрудоспособна и ее семья состоит только из нетрудоспособных лиц, пятидесятипроцентная скидка за пользование газом для отопления жилья предоставляется на двойной размер нормативной отопительной площади (42 квадратных метра на каждое лицо, которое имеет право на скидку оплаты и 21 квадратных метров на семью).

Коммунальные услуги в Украине

Напомним, вопрос повышения тарифов на самые важные коммунальные услуги в Украине в нынешнем году уже не рассматривается. А очередной рост тарифа на свет может произойти не раньше 2024 года. Но, как свидетельствуют прогнозы, которые озвучили в Национальном банке Украины (НБУ) и Кабинете министров, тарифы на газ, тепло и горячую воду, скорее всего, останутся на нынешнем уровне как минимум до 2025 года.

Также, в течение этого отопительного сезона цены на газ в Украине не изменятся. Однако в будущем повышение цен на газ неизбежно произойдет. По словам главы НАК, для индустрии, ее развития и стабильности важно, чтобы реформа рынка энергии состоялась как можно раньше. Однако, учитывая ситуацию с войной и другие процессы, "Нафтогаз" должен в первую очередь обеспечить защиту потребителей.

Помимо прочего, в некоторых многоквартирных домах в Украине установлен один домовой счетчик на газ. Однако из-за разницы количества прописанных и тех, кто на самом деле живет в квартире, иногда приходится переплачивать. В "Нафтогазе" рассказали, что делать в таком случае.

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коммуналка ЖКХ-тарифы война России и Украины
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