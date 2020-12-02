"Не курите бамбук": Милованов высказался о кредите МВФ

Чиновник отметил, что наша страна не попадает в разряд бедных и обязана отдавать долги.
Украина не на столько бедная страна, чтобы представители МВФ списали ей огромные долги.
Как сказал советник главы Офиса президента, экс-министр экономики Тимофей Милованов в интервью для LB.ua, он не знает, можно ли обсуждать с МВФ соответствующие вещи.
"По-моему, мы недостаточно бедная страна для этого. Насколько я знаю, в эту квалификацию мы не попадаем", – заявил он.
Милованов заверил, что долги Украина выплатит, и защищенные расходы бюджета тоже выплатит.
"Никто не говорит, что проблемы нет и ситуация простая. Что можно стать в стороне и курить бамбук. Нет. Минфину очень тяжело, ему нужно отработать, и, я думаю, он справится", – отметил советник главы Офиса президента.
Он добавил, что рассматривать сценарий дефолта не стоит "даже близко".
Кредит от МВФ для Украины - что было ранее:
- В июне 2020 года тогдашний руководитель Нацбанка Яков Смолий заявил - Украина получила первый транш кредита от Международного валютного фонда в рамках новой программы сотрудничества. Сумма транша составила 2,1 млрд долларов.
- До того премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал - Государственную фискальную службу ликвидируют, поскольку это одно из условий 1,2-миллиардного кредита в евро от Евросоюза.
Автор: Екатерина Трохимчук