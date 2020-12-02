"Не курите бамбук": Милованов высказался о кредите МВФ

Милованов высказался о долгах Украины перед МВФ / РБК Украина

Украина не на столько бедная страна, чтобы представители МВФ списали ей огромные долги.

Как сказал советник главы Офиса президента, экс-министр экономики Тимофей Милованов в интервью для LB.ua, он не знает, можно ли обсуждать с МВФ соответствующие вещи.

"По-моему, мы недостаточно бедная страна для этого. Насколько я знаю, в эту квалификацию мы не попадаем", – заявил он.

Милованов заверил, что долги Украина выплатит, и защищенные расходы бюджета тоже выплатит.

"Никто не говорит, что проблемы нет и ситуация простая. Что можно стать в стороне и курить бамбук. Нет. Минфину очень тяжело, ему нужно отработать, и, я думаю, он справится", – отметил советник главы Офиса президента.

Он добавил, что рассматривать сценарий дефолта не стоит "даже близко".

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