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"Не курите бамбук": Милованов высказался о кредите МВФ

2 декабря 2020, 20:35

Чиновник отметил, что наша страна не попадает в разряд бедных и обязана отдавать долги.

Тимофей Милованов
Милованов высказался о долгах Украины перед МВФ / РБК Украина

Украина не на столько бедная страна, чтобы представители МВФ списали ей огромные долги.

Как сказал советник главы Офиса президента, экс-министр экономики Тимофей Милованов в интервью для LB.ua, он не знает, можно ли обсуждать с МВФ соответствующие вещи.

"По-моему, мы недостаточно бедная страна для этого. Насколько я знаю, в эту квалификацию мы не попадаем", – заявил он.

Милованов заверил, что долги Украина выплатит, и защищенные расходы бюджета тоже выплатит.

"Никто не говорит, что проблемы нет и ситуация простая. Что можно стать в стороне и курить бамбук. Нет. Минфину очень тяжело, ему нужно отработать, и, я думаю, он справится", – отметил советник главы Офиса президента.

Он добавил, что рассматривать сценарий дефолта не стоит "даже близко".

Кредит от МВФ для Украины - что было ранее:

  • В июне 2020 года тогдашний руководитель Нацбанка Яков Смолий заявил - Украина получила первый транш кредита от Международного валютного фонда в рамках новой программы сотрудничества. Сумма транша составила 2,1 млрд долларов.
  • До того премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал - Государственную фискальную службу ликвидируют, поскольку это одно из условий 1,2-миллиардного кредита в евро от Евросоюза.

МВФ кредит новости Украины Тимофей Милованов Офис президента
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