УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Курс биткоина впервые превысил 20 тысяч долларов за монету

16 декабря 2020, 23:28

За последние три месяца криптовалюта выросла на 100%.

Биткоин
Курс биткоина приблизился к историческому максимуму / Reuters

Курс биткоина 16 декабря впервые в истории поднялся выше 20 тысяч долларов за монету сразу на нескольких крупнейших криптобиржах, включая Binance, Bitfinex, Bitstamp и Coinbase.

Как сообщает Coindesk, цена криптовалюты составляет 20 712 долларов.

Отметим, за последние сутки цена биткоина выросла более чем на 1300 долларов – с 19 336 долларов за монету. А 11 декабря за криптовалюту давали 17,5 тысяч долларов. За пять дней биткоин подорожал на 14%, с начала сентября — более чем на 100%.

"Сейчас возможно, что биткоин еще подрастет (до $25-30 тыс.), после чего рухнет, так как инвесторы захотят зафиксировать прибыль. Это возможно в ситуации общей стабилизации рынков и начала восстановления мировой экономики. В противном случае расширение кризиса обеспечит еще больший приток средств в актив, который продолжит рост", — отметил директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

Рост биткоина связывают с тем, что платежная компания PayPal объявила об открытии доступа к криптовалютам клиентам из США. Также положительно на курс криптовалюты могла повлиять и новость, что Banca Generali, принадлежащий крупнейшей итальянской страховой компании Assicurazioni Generali, начнет работать с криптовалютой. Также несколько инвестиционных фондов сообщили об инвестициях в биткоин. Например, Ruffer и MassMutual.

Читайте такжеКурс евро внезапно скаканул выше 34 гривен

Курс доллара в Украине

  • Курс доллара в Украине до конца 2020 года поднимется до приблизительно 28 гривен. Такой же курс американской валюты предполагается и в 2021 году. Такой прогноз озвучили в Минэкономики.

  • Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин объяснил, почему курс доллара может взлететь до 39,5 грн/долл. Власти нечем сдерживать обвал нацвалюты в условиях мирового кризиса и отсутствия валютных поступлений.

курс биткоин новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Курс биткоина впервые превысил 20 тысяч долларов за монету». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
ЕС через суд заставил Украину отменить мораторий на экспорт леса-круглякаЕС через суд заставил Украину отменить мораторий на экспорт леса-кругляка Верховная Рада приняла Госбюджет на 2021 годВерховная Рада приняла Госбюджет на 2021 год Рада приняла Госбюджет: каким будет курс доллара в 2021 году для украинцевРада приняла Госбюджет: каким будет курс доллара в 2021 году для украинцев Нафтогаз скрывает стоимость добычи украинского газа - экспертНафтогаз скрывает стоимость добычи украинского газа - эксперт Смета на 2021 год: во сколько Украине обходится один нардепСмета на 2021 год: во сколько Украине обходится один нардеп
Следующий материал

Последние новости

23:57
В Молдове дали особый статус русскому языку
23:28
Курс биткоина впервые превысил 20 тысяч долларов за монету Видео
22:57
Врач поведал, в каком случае нужно сбивать температуру
22:44
Родители обвиняют врачей после смерти молодого нацгвардейца от Covid-19
22:30
Европарламент утвердил бюджет ЕС на семь лет Видео
Реклама
22:18
Гороскоп на 17 декабря для всех: пик фарта и разрешение любовных проблем Видео
22:07
Египет ужесточил правила въезда для туристов из Украины Видео
22:01
Вы в зоне риска: депрессию связали с риском критического состояния Видео
22:00
Перші Ластівки 2 сезон: что показали в шестой серии 15-12-2020
21:41
Коронавирус в Украине снова рванул вперед: много смертей и больше 10 тыс. новых зараженных Видео
21:35
Эксперты рассказали, как улучшить отношения с едой Видео
21:33
В Украине изменены правила получения автомобильных номеров
21:30
Второй шанс, разгадка секретов и опасности: подробный лунный календарь на январь 2021 года
21:15
Алкоголь во время беременности: названы опасные последствия Видео
21:00
У Зеленского отреагировали на бунт предпринимателей Видео
20:45
Перші Ластівки 2 сезон: что показали в пятой серии 16-12-2020
20:42
Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты
20:34
Яблочный уксус против кашля: 6 способов употребления Видео
20:28
Ляшко рассказал о подготовке пожилых людей к прививке от COVID-19
20:20
Время "некрасивого рождественского свитера" пришло: модные новогодние свитера 2021 Фото Видео
Реклама
20:14
Озвучены штрафы за нарушение языкового закона после 16 января
20:00
Рада изменила границы одиннадцати городов
19:54
Катерина Кухар призналась, где дома использует приемы из балета
19:19
Стало известно, какого политика украинцы ставят выше Зеленского Видео
19:16
Кравчук выдвинул России жесткое требование по Донбассу Видео
19:04
В России ответили на заявление Пашиняна об окружении миротворцев в Карабахе Видео
18:47
"Три месяца убирала сама": Mamarika призналась, как учила мужа домашним делам
18:37
Украинцы назвали главные события 2020 года - соцопрос
18:19
Селена Гомес покинула церковь из-за пастора-беспутника
18:16
На Закарпатье за отличное ВНО школьникам заплатят по 50 тыс. грн
18:13
На улице и в маске: ВОЗ дала рекомендации накануне праздников
18:10
На ММК имени Ильича рассказали, как пандемия сказалась на его работе
18:07
В Минздраве объяснили, сколько украинцев повторно заразились коронавирусом
17:52
Триада рождественских праздников в декабре: что за праздник 17, 18 и 19 декабря Видео
17:34
Кабмин утвердил новые правила работы скорой помощи Видео
17:34
Кто проходит в Верховную Раду: опубликован новый рейтинг партий Видео
17:32
Политика Байдена в отношении РФ будет жесткой - политолог
17:10
Похудение: как мотивировать себя дойти до цели Видео
16:59
Сколько украинцев разочаровались в Зеленском - результаты опроса Видео
16:55
В Группе Метинвест рассказали об экопроектах-2021
Реклама
16:53
Сбой в Telegram устранен
15:59
Подробный гороскоп на 2021 год для всех: перевороты, триумф и отчаянные шаги Видео
15:34
Френч на Новый год 2021: самый модный новогодний французский маникюр Фото Видео
15:27
В Кабмине ответили на требование ФОПов отменить локдаун Видео
15:24
Не только кафе и рестораны: стали известны детали перехода на украинский язык с 2021 года Видео
15:02
Украинский солдат снял видео, в котором он тушит сигарету об труп кота
14:48
В следующем году зарплаты всех медиков будут повышены - Шмыгаль Видео
14:45
Макс Барских выпустил новый клип Runway Видео
14:22
Том Круз обложил матом съемочную группу Миссии невыполнимой Видео
14:16
Кличко рассказал, как будет работать общественный транспорт при локдауне Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять