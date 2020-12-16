Курс биткоина впервые превысил 20 тысяч долларов за монету

Курс биткоина приблизился к историческому максимуму / Reuters

Курс биткоина 16 декабря впервые в истории поднялся выше 20 тысяч долларов за монету сразу на нескольких крупнейших криптобиржах, включая Binance, Bitfinex, Bitstamp и Coinbase.

Как сообщает Coindesk, цена криптовалюты составляет 20 712 долларов.

Отметим, за последние сутки цена биткоина выросла более чем на 1300 долларов – с 19 336 долларов за монету. А 11 декабря за криптовалюту давали 17,5 тысяч долларов. За пять дней биткоин подорожал на 14%, с начала сентября — более чем на 100%.

"Сейчас возможно, что биткоин еще подрастет (до $25-30 тыс.), после чего рухнет, так как инвесторы захотят зафиксировать прибыль. Это возможно в ситуации общей стабилизации рынков и начала восстановления мировой экономики. В противном случае расширение кризиса обеспечит еще больший приток средств в актив, который продолжит рост", — отметил директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

Рост биткоина связывают с тем, что платежная компания PayPal объявила об открытии доступа к криптовалютам клиентам из США. Также положительно на курс криптовалюты могла повлиять и новость, что Banca Generali, принадлежащий крупнейшей итальянской страховой компании Assicurazioni Generali, начнет работать с криптовалютой. Также несколько инвестиционных фондов сообщили об инвестициях в биткоин. Например, Ruffer и MassMutual.

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