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Курс доллара в Украине может достичь психологической отметки - прогноз аналитика

10 июня 2020, 09:02

Курс доллара может опуститься до 26 гривен за один "бакс".

доллары
Курс доллара в Украине продолжит снижение / Reuters

В течение текущей недели курс доллара в Украине может достигнуть уровня 26,5 грн/доллар и даже продолжить движение в сторону 26 гривен за один "бакс". Такой прогноз сделал аналитик группы ICU Тарас Котович.

По его словам, ослабление позиций доллара возможно при условии сохранения высокого уровня предложения валюты, пишет РБК-Украина. Котович считает, что курс гривни может укрепиться, несмотря на попытки Нацбанка удержать усиление гривны путем выкупа валюты на рынке, как это происходило на прошлой неделе.

"Предложение валюты на рынке росло и заставляло НБУ выкупать избыточные объемы, сдерживая укрепление курса гривны. Но несмотря на выкуп, гривна усиливалась к нижней границе ожидаемого нами коридора. На этой неделе мы ожидаем, что курс гривны продолжит укрепление и может пересечь уровень 26,5 грн/доллар", - спрогнозировал аналитик.

Котович отметил, что в течение прошлой недели НБУ выкупил рекордный для нынешнего года объем - 410,7 млн долларов. Из этой суммы более половины Нацбанк купил в пятницу.

"В целом гривна закончила прошлую неделю на уровне 26,56 грн/доллар, что на 1,1% крепче, чем на предыдущей неделе", - добавил эксперт.

Читайте такжеЧего ждать от курса доллара: аналитик дал прогноз на неделюКак сообщал Главред, ранее руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин дал прогноз, что транш Международного валютного фонда надавит на курс доллара в Украине, однако ниже 26,5 гривни за один "бакс" Нацбанк курс не опустит.

Напомним, во вторник, 9 июня, Совет директоров МВФ одобрил программу stand-by для Украины объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш на сумму в 2,1 млрд долларов Украина получит в июне. Остальную часть кредита выплатят еще четырьмя траншами.

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