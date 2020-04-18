Что будет с курсом в Украине: в Кабмине дали прогноз до конца года

Есть три прогноза Кабмина относительно курса доллара в Украине / Фото pixabay.com

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало базовый консенсус-прогноз, каким будет курс доллара в Украине к концу 2020 года и в следующем году.

Прогноз основывается на опросах ведущих экономистов и аналитиков страны. Таким образом, базовый прогноз говорит о том, в конце 2020 года курс доллара достигнет отметки в 29,5 гривни за один "бакс". При том в среднем за год курс составит 28,85 гривни за доллар.

Курс доллара - базовый прогноз

2020-й – 28,85 грн/долл (29,5 грн/долл в декабре);

2021-й – 30 грн/долл (30,75 грн/долл в декабре).

Курс доллара - негативный прогноз

2020-й – 30 грн/долл (30,5 грн/долл в декабре);

2021-й – 30,7 грн/долл (31,3 грн/долл в декабре).

Курс доллара - позитивный прогноз

2020-й – 27,5 грн/долл (28 грн/долл в декабре);

2021-й – 28 грн грн/долл (28,5 грн грн/долл в декабре).

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Напомним, ранее экономист Борис Кушнирук спрогнозировал, каким будет новый курс доллара в Украине.

Ранее финансовый аналитик Владимир Мазуренко дал прогноз, что курс доллара в Украине в апреле 2020 года может достичь психологической отметки в 30 гривен за один "зеленый".