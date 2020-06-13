Не лучшая неделя: аналитик дал прогноз, что будет с курсом после выходных

Курс доллара в Украине может подорожать/ УНИАН

Курс доллара в Украине в течение недели до 20 июня может добавить в цене. В частности, американская валюта может перейти в диапазон с верхней границей в 26,9 гривни за один доллар.

Такой прогноз сделал руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин, пишут украинские СМИ. По его словам, украинскую валюту ждет не лучшая неделя, и причин этому несколько.

Во- первых, в МВФ считают, что ВВП страны сократится на 8,2%, что на 0,5 процентного пункта ниже апрельского прогноза. Международный валютный фонд также прогнозирует, что внешний долг Украины из-за пандемии увеличится в 2020 году до 93% ВВП страны, в то время как в 2019 году он составлял 78,8% ВВП.

Кроме того, на мировых финансовых рынках накануне произошла распродажа, фондовые рынки и сырье обрушились на более чем 5% на фоне опасений новой волны пандемии и введения карантина.

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"Вероятно, на фоне таких неблагоприятных ожиданий гривна может ослабнуть и перейти в диапазон 26,6-26,9 гривны за доллар", – считает Шевчишин.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что курс гривни к доллару не может порадовать укреплением украинской валюты в 2020 года из-за неблагоприятной экономической ситуации в нашей стране.