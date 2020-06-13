УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Не лучшая неделя: аналитик дал прогноз, что будет с курсом после выходных

13 июня 2020, 09:01

На курс гривни к доллару будет влиять ряд факторов.

Доллар
Курс доллара в Украине может подорожать/ УНИАН

Курс доллара в Украине в течение недели до 20 июня может добавить в цене. В частности, американская валюта может перейти в диапазон с верхней границей в 26,9 гривни за один доллар.

Такой прогноз сделал руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин, пишут украинские СМИ. По его словам, украинскую валюту ждет не лучшая неделя, и причин этому несколько.

Во- первых, в МВФ считают, что ВВП страны сократится на 8,2%, что на 0,5 процентного пункта ниже апрельского прогноза. Международный валютный фонд также прогнозирует, что внешний долг Украины из-за пандемии увеличится в 2020 году до 93% ВВП страны, в то время как в 2019 году он составлял 78,8% ВВП.

Кроме того, на мировых финансовых рынках накануне произошла распродажа, фондовые рынки и сырье обрушились на более чем 5% на фоне опасений новой волны пандемии и введения карантина.

Читайте такжеРиск обвала гривны: эксперт дал неожиданный прогноз курса доллара до 2021 годаНа фоне этих событий развивающиеся страны становятся непривлекательными для инвесторов, что отражается на падении стоимости активов и валют этих стран. Украина - не исключение. Нерезиденты продолжают выходить из ОВГЗ.

"Вероятно, на фоне таких неблагоприятных ожиданий гривна может ослабнуть и перейти в диапазон 26,6-26,9 гривны за доллар", – считает Шевчишин.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что курс гривни к доллару не может порадовать укреплением украинской валюты в 2020 года из-за неблагоприятной экономической ситуации в нашей стране.

Андрей Шевчишин курс доллара курс гривни новости Украины доллар гривна
Сейчас вы просматриваете новость «Не лучшая неделя: аналитик дал прогноз, что будет с курсом после выходных». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:12
Коронавирус в Украине перешагнул новый рубеж – в стране более 700 случаев заражения за сутки
09:01
Не лучшая неделя: аналитик дал прогноз, что будет с курсом после выходных
08:48
В Украине еще не закончилась первая волна коронавируса - Ляшко Видео
08:36
Кто подъедает рейтинг Тимошенко и Зеленского мнение
08:29
Гороскоп всех знаков Зодиака на 13 июня: расставание с одиночеством и укрепление авторитета Видео
07:56
COVID-19 атакует Китай: в Пекине коронавирус нашли в лососе Видео
07:22
Коронавирус в Украине и мире на 13 июня: заболели 130 тысяч человек за сутки Видео
07:13
Похудение за неделю: топ-3 экспресс-диеты
06:53
Реанимировать мертвого: почему снижение учетной ставки ничего не даст мнение
06:31
В ВОЗ рассказали о шансах заразиться коронавирусом летом
06:02
Ученые назвали самую вкусную группу крови для комаров
05:29
"Мечта мужчин": астрологи назвали лучшую жену
05:05
"Иди ко мне": Экс-Серебро завела на развратном фото
04:24
Вітання з днем народження жінці – прикольні тексти й красиві картинки Видео
04:04
Как правильно выбирать клубнику: 3 главных пункта, которые нужно знать
03:21
Ученые назвали страну, с которой может начаться новая пандемия
02:59
Как убрать рекламу на YouTube при просмотре роликов: нужен один символ
02:16
Раскрыта диета Насти Каменских для ускорения обмена веществ
01:38
Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 июня: срыв масок и ложные обещания Видео
01:15
Ляшко назвал области Украины для безопасного летнего отдыха Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять