Курс евро внезапно скаканул выше 34 гривен

Впервые за три года курс евро поднялся выше 34 гривен / Фото Reuters

На 1 декабря 2020 года Национальным банком Украины установлен курс евро на уровне 34,14 гривен за евро, что на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как сообщается на сайте регулятора, официальный курс евро на 1 декабря составляет 34,1456 гривен за евро (+0,186 грн).

Отметим, курс евро на 30 ноября составляет 33,9596 гривен за евро.

Динамика роста демонстрирует, что официальный курс евро вырос до максимума почти за три года. Выше курс был 6 февраля 2018 года — 34,51 гривен за евро.

Как известно, Министерство финансов заложило в проект госбюджета на 2021 год курс гривны на уровне 29,1 за доллар.

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