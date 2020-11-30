Курс евро внезапно скаканул выше 34 гривен

Это максимум стоимости валюты за последние три года.
На 1 декабря 2020 года Национальным банком Украины установлен курс евро на уровне 34,14 гривен за евро, что на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Как сообщается на сайте регулятора, официальный курс евро на 1 декабря составляет 34,1456 гривен за евро (+0,186 грн).
Отметим, курс евро на 30 ноября составляет 33,9596 гривен за евро.
Динамика роста демонстрирует, что официальный курс евро вырос до максимума почти за три года. Выше курс был 6 февраля 2018 года — 34,51 гривен за евро.
Как известно, Министерство финансов заложило в проект госбюджета на 2021 год курс гривны на уровне 29,1 за доллар.
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Курс валют
Эксперт порадовал украинцев валютным прогнозом. Курс валют в Украине сегодня легко прогнозируем, заверил Александр Охрименко.
Ранее эксперт объяснил неизбежность обвала гривны, пообещав доллар по 40 грн/$. К концу года печатный станок заработает с новой силой, считает Олег Соскин.
До того председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил ситуацию с курсом доллара по 32-33 грн/$ к концу году.
Эксперт оценил вероятность крутого пике гривны до 100 грн/$. Правительство не исключает дальнейшее обесценивание гривны, напомнил Андрей Новак.